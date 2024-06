ONLINE: Zelenskyj privítal povolenie útočiť v Rusku. Moskva: Vypovedá to o miere zapojenia USA do vojny

Rozhodnutie prezidenta Joea Bidena uvoľniť niektoré obmedzenia týkajúce sa používania zbraní USA Ukrajinou v Rusku je malým, ale významným krokom do dva roky trvajúcej vojny, uviedla agentúra Reuters.

Ukrajinskí vojaci sedia v autobuse po návrate zo zajatia počas výmeny vojnových zajatcov v regióne Sumy na Ukrajine v piatok 31. mája 2024. Na Ukrajinu sa vrátilo 75 zajatcov vrátane štyroch civilistov v rámci poslednej výmeny zajatcov s Ruskom. Je to štvrtá výmena väzňov v tomto roku a 52. od ruskej invázie na Ukrajinu. Celkovo sa od vypuknutia vojny vrátilo domov 3 210 ukrajinských vojakov a civilistov.

Ukrajinskí vojaci sedia v autobuse po návrate zo zajatia počas výmeny vojnových zajatcov v regióne Sumy na Ukrajine v piatok 31. mája 2024. Na Ukrajinu sa vrátilo 75 zajatcov vrátane štyroch civilistov v rámci poslednej výmeny zajatcov s Ruskom. Je to štvrtá výmena väzňov v tomto roku a 52. od ruskej invázie na Ukrajinu. Celkovo sa od vypuknutia vojny vrátilo domov 3 210 ukrajinských vojakov a civilistov.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 829 dní Jeden útok, 200 mŕtvych Rusov. Ukrajinci sa pochválili videom z útoku raketami HIMARS Video

Čítajte viac 828. deň: Zelenskyj: Je len "otázkou času", kedy budeme môcť použiť všetky západné zbrane na údery v Rusku

8:10 Množia sa dôkazy, že Rusko pri svojej agresii na Ukrajine používa zbrane nelegálne dovezené zo Severnej Kórey. Povedal to podľa agentúry Reuters juhokórejský minister obrany Sin Won-sik na bezpečnostnej konferencii v Singapure.

„Vojenská spolupráca medzi Ruskom a Severnou Kóreou“ zvyšuje napätie na Kórejskom polostrove a „má tiež dopad na situáciu na bojisku v Európe“, povedal Sin v prejave na bezpečnostnom fóre Šangri-la, ktoré je najväčšie svojho druhu v Ázii a potrvá do nedele.

Ak bude Severná Kórea aj naďalej na oplátku získavať od Ruska vojenské technológie, potom bezprostredne hrozí výrazné zlepšenie konvenčného vojenského potenciálu KĽDR, upozornil Sin. Súčasne vyzval Čínu, aby sa aktívnejšie podieľala na úsilí zbaviť Kórejský polostrov jadrových zbraní.

Na otázky novinárov, či by sa Južná Kórea mohla snažiť mať vlastné jadrové zbrane, juhokórejský minister obrany odpovedal, že jeho krajina dôveruje globálnemu režimu Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a že vhodnou odpoveďou na severokórejský program vývoja týchto zbraní je pevnejšie spojenectvo medzi Južnou Kóreou a Spojenými štátmi.

7:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok na sociálnej sieti X ocenil, že americký prezident Joe Biden povolil Ukrajine zasahovať ciele na území Ruska zbraňami, ktoré jej dodali Spojené štáty.

„Vážim si rozhodnutie Joea Bidena o využívaní obranných kapacít Ukrajiny. Je to vítaný krok, ktorý nám teraz umožní lepšie chrániť Ukrajinu a Ukrajincov pred ruským terorom a pokusmi o rozšírenie vojny,“ napísal ukrajinský prezident.

Podľa Zelenského treba pokračovať v prijímaní podobných krokov, ktoré „demokratickému svetu zabezpečia strategickú výhodu v tejto konfrontácii, v ktorej sa rozhoduje nielen o osude Ukrajiny“.

„Spoločne sa nám nepochybne podarí obnoviť spravodlivý mier a zaručiť bezpečnosť,“ dodal a poďakoval sa za podporu.

O povolení Spojených štátov zasahovať ciele na území Ruska s americkými zbraňami informoval v piatok šéf americkej diplomacie Antony Blinken. Minister uviedol, že Ukrajina o uvoľnenie obmedzení na použitie amerických zbraní požiadala po niekoľkých týždňoch ruských útokov na východoukrajinské mesto Charkov a ofenzíve v pohraničnej Charkovskej oblasti.

Rusko sa medzičasom vyjadrilo, že o tomto konkrétnom rozhodnutí USA nič nevie. „Vo všeobecnosti však vieme, že sa už objavili pokusy zasiahnuť ruské územie zbraňami vyrobenými v Spojených štátoch,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa neho to vypovedá o miere zapojenia USA do vojny na Ukrajine.

Rozhodnutie prezidenta Joea Bidena uvoľniť niektoré obmedzenia týkajúce sa používania zbraní USA Ukrajinou v Rusku je malým, ale významným krokom do dva roky trvajúcej vojny, ktorá by podľa expertov mohla pomôcť otupiť ruskú cezhraničnú charkovskú ofenzívu, napísala agentúra Reuters.

Od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Bidenova administratíva tvrdila, že je príliš riskantné dovoliť Ukrajine zaútočiť na ciele na území Ruska zbraňami dodanými z USA. Obávala sa, že veľký ukrajinský útok by mohol vyvolať priamy konflikt s Ruskom vyzbrojeným jadrovými zbraňami.

Bolo to pravidlo, ktoré úhľadne zapadalo do iných amerických zákazov dodávať do Kyjeva zbrane vyššej kategórie, ktoré sa tiež odvtedy rozpadli, od vyspelých amerických stíhačiek až po rakety ATACM s dlhým doletom.

Predstavitelia Bidenovej administratívy tvrdia, že posledné rozhodnutie, ktoré nadobudlo účinnosť vo štvrtok, bolo úzko prispôsobené bitke v Charkovskej oblasti. Americkí predstavitelia tvrdia, že Kyjevu umožňuje použiť zbrane dodané z USA na opätovanie paľby proti ruským silám, ktoré „na ne útočia alebo sa na ne pripravujú“ spoza hranice.

To dáva Ukrajincom v prvej línii zelenú na streľbu cez hranicu na ruské sily pomocou odpaľovacích zariadení HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) dodaných z USA, vyzbrojených riadenými raketami s viacnásobným odpaľovacím systémom (GMLRS) a ďalšími zbraňami, hovoria odborníci.

„To môže stabilizovať frontovú líniu a možno vytvoriť podmienky na zatlačenie (Rusov) z Charkovskej oblasti skôr, ako sa prekopú,“ povedal Mykola Bielieskov, výskumník z Ukrajinského národného inštitútu pre strategické štúdie, oficiálneho think-tanku v Kyjeve.

Philip Ingram, bývalý dôstojník britskej vojenskej rozviedky, povedal, že Bidenovo rozhodnutie zníži potrebu Kyjeva stiahnuť vojakov z kritických bojových frontov vo východnej oblasti Donbasu a Rusi budú musieť „prehodnotiť taktiku, ktorú používali pri útoku na Charkov“.