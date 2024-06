Ruské rakety leteli až k Slovensku. Spojenecké vzdušné sily sú v pohotovosti

Pri masívnom ruskom raketovom útoku proti Ukrajine leteli niektoré rakety až do Zakarpatskej oblasti susediacej so Slovenskom či do Ľvivskej oblasti pri hraniciach s juhovýchodnou časťou Poľska. Ako na platforme X uviedlo operačné velenie poľských ozbrojených síl, v pohotovosti boli aj poľské a spojenecké lietadlá.