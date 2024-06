Čaputová: Pápež ľudom na Slovensku odkázal, aby medzi sebou hľadali pokoj

Pápež František v sobotu prijal na osobnej audiencii prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Ľuďom na Slovensku Svätý otec v súčasnej ťažkej situácii odkázal, aby medzi sebou hľadali pokoj. Prezidentka to uviedla po audiencii, informuje TASR.

Čaputová u pápeža: Hľadajte medzi sebou pokoj, povedal Video

„Je to vždy skvelá a krásna príležitosť môcť sa rozprávať so Svätým otcom,“ povedala prezidentka. Františkovi poďakovala aj za jeho slová podpory, ktoré poslal po atentáte na premiéra SR Roberta Fica.

Situácia na Slovensku je podľa nej ťažká a ľudia majú obavy, preto považuje za dôležité poslať im posolstvo z Vatikánu. „Je prirodzené, že sme rozdielni, napriek tomu sa spolu rozprávajte a hľadajte medzi sebou pokoj. Pokoj, je krehká kvetina,“ citovala prezidentka pápežov odkaz.

„Veľmi si želám, aby tento odkaz na Slovensku zarezonoval, aby sa premenil do reality… Dôležité je, aby sme o pokoji menej kázali druhým, ale predovšetkým ho prežívali sami v sebe,“ dodala.

Prezidentka pripomenula, že počas jej päťročného mandátu išlo o jej štvrté stretnutie s pápežom Františkom. „Aj počas dnešného stretnutia sme spomínali na jeho úžasnú návštevu na Slovensku v roku 2021,“ uviedla.

Súčasťou delegácie slovenskej prezidentky vo Vatikáne boli aj matky troch dievčat, ktoré tragicky zahynuli pri aprílovej nehode autobusu v Spišskom Podhradí, keď cestovali na diecézne stretnutie mládeže. Prezidentka dúfa, že stretnutie s pápežom aspoň trochu zmierni bolesť, ktorú matky prežívajú v súvislosti so stratou svojich dcér.

Čaputovú vo Vatikáne sprevádzal aj kňaz Peter Gombita, ktorý na východnom Slovensku zriadil a prevádzkuje komunitné centrá pre ľudí bez domova. Táto téma je podľa prezidentsky pápežovi veľmi blízka, keďže je veľmi aktívny v oblasti charity.

Gombita dlhodobo upozorňuje na problémy spojené s chudobou aj tým, že odbehol desiatky maratónov, pričom v roku 2016 bežal 1500 kilometrov z Košíc až do Vatikánu, informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Audiencia sa konala v Apoštolskom paláci a trvala 35 minút, informoval spravodajský web Vatican News. Vatikánsky hovorca Matteo Bruni povedal, že stretnutie sa uskutočnilo v srdečnej atmosfére.

Prezidentka darovala pápežovi daktyloskopický stroj vyrobený na Slovensku, víno z Malokarpatskej oblasti a tri železné ruže na pamiatku troch mladých dievčat, ktoré zahynuli nehode autobusu v Spišskom Podhradí.

František venoval Čaputovej bronzový reliéf znázorňujúci rodiaci sa kvet s nápisom Mier je krehký kvet a výtlačky dvoch pápežských dokumentov – tohtoročné posolstvo k Svetovému dňu pokoja a Knihu o Statio Orbis z marca 2020, píše Vatican News.

Prezidentka SR sa vo Vatikáne stretla aj so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. „Počas srdečného stretnutia na Štátnom sekretariáte diskutovali o vyhliadkach krajiny v súvislosti so smutnou udalosťou, ktorou bol atentát na predsedu vlády, nadchádzajúcou zmenou prezidenta a blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu, pričom vyjadrili nádej, že sa posilní súlad a mier v krajine,“ informovala Svätá stolica vo vyhlásení. Dodala, že rozhovor sa týkal aj vojny na Ukrajine.