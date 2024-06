Drevo vo vesmíre? Japonci vyšlú na obežnú dráhu "ekologický" satelit

Jedinečný projekt, ktorý je výsledkom spolupráce Kjótskej univerzity a drevárskeho podniku Sumitomo Forestry, sa začal v apríli 2020. Japonskí vedci ho pred pár dňami predstavili na tlačovej konferencii, o ktorej informovali domáce i zahraničné médiá.

Sondu nazvali LignoSat (z latinského lignum – drevo). Má tvar malej kocky s dĺžkou desať centimetrov a hmotnosťou asi jeden kilogram. Drevené steny majú hrúbku štyri až 5,5 milimetra, no časti rámu sú z hliníka. Pri konštrukcii nepoužili nijaké skrutky ani lepidlo. O energiu sa postarajú externé solárne panely.

Ivan Bella prezradil, čomu sa kozmonauti venujú vo voľnom čase na vesmírnej stanici. Sen zberateľov s obrovskou hodnotou! Video V relácii Hit roka sa bude tentoraz spomínať na rok 1999. Ivan Bella opíše počas rozhovoru s moderátorom Jánom Žgravčákom činnosť, ktorú kozmonauti vykonávajú na vesmírnej stanici počas voľných chvíľ. Nielen pre Hanu Lasicovú boli jeho slová poriadnym prekvapením - dozviete sa vo videu! / Zdroj: Zdroj: RTVS

Po skúmaní, ktorý druh dreva je najvhodnejší, aby vydržal extrémne podmienky vo vesmíre, sa Japonci rozhodli pre magnóliové drevo.

Magnóliu, ktorú ľudia poznajú skôr ako okrasný strom alebo krík, vybrali vďaka tomu, že je veľmi pevná a odolná. Potvrdili to testy na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), kde takmer rok skúšali rozličné dreviny (napríklad sakuru či brezu).

Cieľom je dosiahnuť, aby boli aj kozmické lety priateľské k životnému prostrediu. Na výstave k tejto téme, ktorá sa bude začiatkom júna konať v Berlíne, plánuje i Európska vesmírna agentúra (ESA) podpísať chartu o obmedzení vesmírneho odpadu.

Čítajte viac Na Zem sa zrúti vyradená družica. Väčšina z 2,5 tonového satelitu zhorí pri prelete atmosférou

Výhodou dreveného satelitu je, že pri návrate do zemskej atmosféry kompletne zhorí bez toho, aby po sebe zanechal drobné hliníkové častice, ako sa to stáva pri kovových satelitoch.

Podľa nedávneho výskumu kanadských odborníkov by práve tieto pozostatky mohli spôsobiť stenčenie ozónovej vrstvy, ktorá našu planétu chráni pred nebezpečným ultrafialovým žiarením.

Drevo je ekologický a ľahko rozložiteľný materiál, takže by to mohla byť cesta, ako v budúcnosti zabrániť hromadeniu ďalšieho vesmírneho odpadu.

Čítajte viac Ako z hororového filmu. Na americkom dome pristál kus vesmírneho odpadu

Vedci však potrebujú zistiť, ako drevo obstojí pri dlhšom pobyte vo vesmíre. Vzhľadom na to, že ním preniká elektromagnetické žiarenie, je možné, že satelit ešte bude treba vylepšiť.

Ako informovali japonské médiá, LignoSat by mali do vesmíru vyslať už v septembri z Kennedyho vesmírneho centra na Floride. Na palube rakety SpaceX patriacej spoločnosti, ktorú založil známy podnikateľ Elon Musk, by ho najprv mali vyniesť na Medzinárodnú vesmírnu stanicu, a potom nasadiť v kozmickom priestore. Do spolupráce sa zapojí aj NASA a japonská národná vesmírna agentúra JAXA.

Čítajte viac SpinLaunch: Neuveriteľný vesmírny katapult vystrelil náklad pre NASA

Drevený satelit by mal vo vesmíre stráviť pol roka. Počas jeho letu budú merať a vyhodnocovať kontrakcie materiálu, vnútornú teplotu a výkon zariadení. Poznatky, ktoré odborníci získajú, využijú pri vývoji ďalšieho dreveného satelitu LignoSat-2.

Ak sa projekt vydarí, Japonci by chceli pokračovať ešte smelšími plánmi. „Naším cieľom je vybudovať v budúcnosti pre ľudí vo vesmíre životné priestory z dreva, napríklad na Mesiaci alebo na Marse. Satelity, ktoré nie sú vyrobené z kovu, by sa mali stať štandardom,“ citoval denník Japan Times profesora Kjótskej univerzity a bývalého astronauta Takaa Doiu.