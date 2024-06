ONLINE: Zelenskyj: Kyjev vďačí za relatívnu bezpečnosť 'múru bojovníkov' na fronte

8:42 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý v sobotu pricestoval do Singapuru na bezpečnostnú konferenciu Dialóg Šangri-La, vyzval štáty v ázijsko-tichomorskom regióne, aby sa zúčastnili na mierovom summite zvolanom v polovici júna do Švajčiarska.

Ako v nedeľu informovala agentúra DPA, Zelenskyj sa stretol s nastupujúcim prezidentom Indonézie Prabowom Subiantom a v rozhovore s ním v mene Ukrajiny vyjadril záujem rozvíjať vzťahy so Združením štátov juhovýchodnej Ázie (ASEAN).

Zelenskyj tiež uviedol, že napriek pokusom Ruska brániť plavbe civilných lodí v Čiernom mori je Ukrajina pripravená zvýšiť vývoz poľnohospodárskych produktov do Indonézie.

7:55 V exkluzívnom rozhovore pre britský denník The Guardian ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj okrem iného povedal, že chápe mužov, ktorí nechcú bojovať, a pripustil, že energia medzi Ukrajincami sa po dva a pol rokoch vojny mierne zmenila. Taktiež uviedol, že za relatívnu bezpečnosť v Kyjeve vďačí „múru bojovníkov“ v prvej línii.

Na domácej scéne je momentálne pre Zelenského najzložitejšia mobilizácia. Státisíce Ukrajincov odišli dobrovoľne na front v počiatočných fázach vojny, ale zásoby vojenského personálu sa už do značnej miery vyčerpali. V poslednej dobe sa odvodoví komisári, ktorí chodia po uliciach a kontrolujú mužom dokumenty, stali hlavnými darebákmi virálnych videí na TikToku, uvádza The Guardian. Mnohí muži sa skrývajú, aby sa vyhli nechcenému stretnutiu, ktoré by sa mohlo skončiť ich polapením a vyslaním do prvej línie. Je možné, alebo žiaduce, z neochotných regrútov urobiť efektívnych vojakov a čo hovorí tým mužom, ktorí nechcú bojovať?

Zelenskyj pre The Guardian vyrozprával príbeh Ukrajinky, ktorú stretol predchádzajúci deň v Portugalsku a ktorá mu povedala, že jej manžel zomrel na fronte, a spýtal sa ho, čo sa stane teraz, keď je tak málo vlasteneckých dobrovoľníkov.

„Úprimne som jej povedal: „Musíme urobiť všetko pre to, aby sme vojnu čo najskôr ukončili. A je mi veľmi ľúto, že ste prišli o manžela. Je to hrdina a určite je hrdinom nielen pre vás, ale aj pre nás všetkých. Nemôžeme však povedať, že (iba) na začiatku boli vlastenci. Pretože ak v prvej línii už nie sú žiadni vlastenci, tak prečo nás Putin ešte neobsadil a úplne nezrovnal so zemou?“ uviedol Zelenskyj.

Pripustil, že „po dva a pol roku vojny je to, samozrejme, trochu iná energia“ a povedal, že rozumie tým mužom, ktorí nechcú bojovať, ale aby to bolo spravodlivé pre tých, ktorí už bojujú, mobilizačné úsilie je nevyhnutné.

„Niekedy sú prípady, ktoré ste spomenuli. Niektorí ľudia sa nechcú zúčastniť vojny. Niekto sa bojí. A myslím si, že je to ľudské. Všetci sme ľudia. Ale nemôžete povedať, že teraz všetci utekajú a predtým neutiekli. Nie je to tak,“ povedal Zelenskyj.

Podľa The Guardianu to bola to dlhá a premyslená odpoveď, no ponechala nezodpovedanú ťažkú ​​otázku, ako dlho ešte bude Ukrajina schopná bojovať s armádou, ktorá bude stále viac zložená z mobilizovaných jednotiek a nie z ochotných dobrovoľníkov.

7:50 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na singapurskom bezpečnostnom fóre Šangri-la naliehal na zástupcov ministerstiev obrany z približne 40 krajín, aby prišli na mierovú konferenciu do Švajčiarska. Informuje o tom agentúra AP.

Zelenskyj pred asi 500 delegátmi povedal, že je sklamaný, že zástupcovia niektorých krajín ešte nepotvrdili účasť na konferencii, ktorá sa uskutoční tento mesiac. AP podotýka, že žiadny štát konkrétne nemenoval, ale za kľúčovú je považovaná prítomnosť Číny, ktorá je spojencom Ruska. Čínsky minister obrany Tung Ťün na fóre vystúpil skôr ako Zelenskyj a keď ukrajinský prezident hovoril k delegátom, v sále už nebol. Podľa Zelenského prisľúbilo účasť na konferencii doteraz viac ako sto krajín a medzinárodných organizácií.

Tung sa vo svojom prejave o švajčiarskej konferencii nezmienil, ale povedal, že „počas ukrajinskej krízy Čína usiluje o mierové rokovania a zodpovedný prístup“. Dodal, že Peking žiadnej z bojujúcich strán nedodal zbrane. „Nikdy sme neurobili nič, čo by rozdúchalo oheň. Stojíme pevne na strane mieru a dialógu,“ povedal šéf čínskeho rezortu obrany.

Agentúra Reuters píše, že Zelenskyj a ukrajinský minister obrany Rustom Umerov, ktorý prezidenta do Singapuru sprevádzal, na okraji bezpečnostného fóra asi hodinu rokovali so šéfom Pentagonu Lloydom Austinom. Nemenovaný zástupca amerického ministerstva obrany povedal, že sa Zelenskyj s Austinom dohodli „na ďalšom strategickom obrannom partnerstve medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou“.

Zelenskyj má podľa rozvrhu konferencie vystúpiť ešte na debate, ktorá fórum Šangri-la uzavrie. Organizuje ho londýnsky Medzinárodný inštitút strategických štúdií. Rusko sa konferencie od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 nezúčastňuje.