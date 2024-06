Čínsky minister obrany: Kto sa odváži oddeliť Taiwan od Číny, bude rozdrvený na kusy

Ako uviedla agentúra AFP, čínsky minister prišiel s týmito vyhláseniami dva dni po tom, ako sa v rámci bezpečnostnej konferencie Dialóg Šangri-La v piatok v Singapure stretol s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom.

Čítajte viac Bránili by Taiwanci svoju krajinu pred Čínou? Expert vysvetlil aj to, či by to urobili USA