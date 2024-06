Trump povedal, že on by trest väzenia prijal, ale verejnosť by to nemusela pochopiť

Bývalý americký prezident Donald Trump dnes vo vysielaní stanice Fox News uviedol, že by prijal prípadný trest domáceho väzenia či pobytu za mrežami. Dodal však, že verejnosť by to pravdepodobne nepochopila a mohlo by sa to stať zlomovým momentom. O tom, čo by mohlo potom nastať, už Trump nehovoril, napísala agentúra Reuters.