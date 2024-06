Nový kombajn zjavne pomenovali po psovi Lukašenka. Dovolí mu všetko: polihuje na stole s jedlom, sleduje vojenské prehliadky

Umka je postavička z obľúbeného kresleného filmu, ktorý nakrútili v roku 1969 v Sovietskom zväze. Toto slovo označuje ľadového medveďa v jazyku Čukčov, ktorí patria medzi pôvodné národy v ďalekých kútoch Ruska. K čukskej národnosti sa hlási zhruba už iba 15-tisíc ľudí, prevažne žijú na polostrove Čukotka. Umka sa v animovanom filme dozvedel od matky medvedice o existencii ľudí a potom sa zoznámil s čukským chlapcom.

Keď kreslený film začali premietať v kinách, Lukašenko mal 15 rokov, čiže ako chlapca ho mohol zvlášť nadchnúť príbeh o milom ľadovom medvedíkovi. Na jar 2020 sa prvýkrát objavil na verejnosti s bielym chlpáčom. O nemeckom špicovi prezradil, že sa volá Umka; doteraz sa však Bielorusi nedozvedeli, kto mu psa daroval alebo kde si ho kúpil.

Pred pár rokmi Lukašenko požiadal firmu Belaruskali, aby vyrábala výkonnejšie kombajny. Nejde však o stroje používané pri žatve. Sú to kombajny určené na ťažbu potašovej rudy, ktorá sa používa pri výrobe hnojív. „Je logické, že veľa ľudí si pomyslelo, že nový kombajn pomenovali na počesť Lukašenkovho psa, ktorého si všade berie so sebou," poznamenal server UDF, ktorý podobne ako ďalšie bieloruské nezávislé médiá môže slobodne šíriť informácie jedine zo zahraničia.

Lukašenkov Umka mal premiéru pred kamerami v apríli 2020, keď dlhoročný vládca prišiel do Homeľskej oblasti, kde miestni obyvatelia mali pracovnú sobotu. Ruku k dielu priložil aj on. „Sadil stromčeky a v jednom z dvoch košíkov na ne mal položeného psa bielej srsti," pripomenul server Zerkalo.

V januári 2021 mu domáci maznáčik robil spoločnosť počas rozhovoru, ktorý poskytol ruskej reportérke. Rozprával sa s ňou v dome na vidieku, stôl sa prehýbal pod dobrotami. Prezident nedbal na hygienu: Umka polihoval na stole, občas sa pohol, ale labkami manévroval tak, že nestúpil na taniere a dokonca si nič neuchmatol z pokrmov.

Mimochodom, zjavne nebola náhoda, kedy Umka začal sprevádzať Lukašenka na verejných podujatiach: na jar 2020 chýbali už len necelé štyri mesiace do prezidentských volieb. Samozrejme, že diktátor si svoje opätovné víťazstvo zabezpečil v predstihu, ale pes po jeho boku mu mohol zlepšiť imidž.

Lukašenko si dáva záležať na tom, aby ho Bielorusi považovali nielen za pracovitého prezidenta, ale aby ho vnímali aj ako milého vládcu. Faktom však je, že s Umkom sa nepochybne cíti veľmi príjemne: „Som milovník zvierat, pretože som vyrastal pri zvieratách. V dedine sme ich mali veľa. A treba ich chrániť. Aký máte vzťah k prírode a k zvieratám, tak sa vyvinie váš život," citovala ho štátna tlačová agentúra BelTA.

Umka sprevádza Lukašenka nielen v Bielorusku. „Zdá sa, že je to najvplyvnejší pes v krajine," humorne podotkol server Zerkalo. Špic totiž cestuje s hlavou štátu aj do zahraničia. Premiéru absolvoval v máji 2021, keď sa Lukašenko v Moldavsku stretol s exprezidentom Igorom Dodonom. V septembri toho roku si Umku vzal do lietadla, keď cestoval do Dušanbe; na svojej webovej stránke potom zverejnil fotografiu špica, ako sedí na pracovnom stole tamojšieho prezidenta Emomali Rachmona pri vlajočke Tadžikistanu.

Lukašenko hovorieva o Umkovi, že je člen rodiny. Doslova to tak vyzeralo, keď si ho v septembri 2022 zobral na pracovnú návštevu Uzbekistanu. Kým rokoval s prezidentom Šavkatom Mirzijojevom, jeho osobná lekárka Svetlana Konošenková si obzerala pamätihodnosti v slnkom zaliatom meste Samarkande, pričom v detskom kočíku mala posadeného Umku.

Naposledy bol špic na „zahraničnej služobnej ceste" v Moskve. Lukašenko nemohol chýbať 9. mája na Červenom námestí, kde Rusi usporiadali tradičnú vojenskú prehliadku pri príležitosti víťazstva nad nacistickým Nemeckom. Umka síce nebol priamo medzi hlavnými pozvanými hosťami, no miesto na tribúne preňho našli. Ruské médiá poznamenali, že psa nijako nevyrušovala zvýšená hladina hluku. Umka je navyknutý: veď Lukašenka sprevádza v Bielorusku aj na vojenských prehliadkach a na manévroch.

Milovník zvierat, ako o sebe Lukašenko hovorí, má v slobodnom svete prezývku posledný diktátor v Európe. Železnou päsťou vládne nepretržite už tri desaťročia. Počas existencie jeho režimu záhadne zomreli alebo zmizli bez stopy viacerí oponenti. Tisíce Bielorusov túžiacich po slobode radšej emigrovali, aby neskončili za mrežami ako stovky politických väzňov.