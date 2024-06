Rozhľadňa z mrakodrapu ponúka mesto ako na dlani. Vychutnajte si atraktívny výhľad na Londýn

The Lookout je bezplatná rozhľadňa na 50. poschodí mrakodrapu v Londýne. Ponúka panoramatický výhľad na mesto. Návštevníci si môžu vychutnať nádherný výhľad na Londýn, vrátane ikonických pamiatok, ako sú Tower of London, The Shard a atrakciu London Eye. K dispozícii sú ďalekohľady na bližšie pozorovanie mesta. Na vyhliadke sa nachádza aj kaviareň a obchod so suvenírmi. Je to skvelé miesto na to, aby ste si urobili predstavu o Londýne a odniesli si nezabudnuteľné zážitky.