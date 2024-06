Ukrajinci zajali Slováka, ktorý slúžil na ruskej strane. Do Ruska sa vrátiť nechce

Na Ukrajine zadržali Slováka, ktorý sa vzdal do zajatia ukrajinským vojakom. Tvrdí, že do Ruska sa vrátiť nechce a radšej si odsedí trest v Slovenskom väzení za službu v armáde iného štátu.

Ako informovali aktuality, video so zajatým Slovákom, ktorý je oblečený v ruskej uniforme, zverejnil na svojom Facebooku regionálny producent pôsobiaci v Doneckej oblasti Oleksandr Kačura.

Muž sa vo videu predstavuje ako Jaroslav Galajčík a hovorí, že je občanom Slovenskej republiky. Novinár sa ho pýta aj na to, ako sa ocitol na Ukrajine. Muž krátko odpovedá, že sa dostal do zajatia.

Ako informujú aktuality, Slováka Ukrajinci zajali na úseku frontu pri meste Lyman. Mal sa vzdať po treťom útoku.

„Časť chlapov, s ktorými bol, padla a do bodu, kam sa mali dostať, nedošli. Bol medik, mal evakuovať ranených. Keď utrpel otras celého organizmu, išiel smerom k našim pozíciám, kde našiel nejaký prázdny zákop. Skrýval sa tam, ale zákop trafil FPV dron, ešte raz to ním otriaslo. Išiel vpred, ale namiesto na ruské sa dostal na naše pozície,“ opísal aktualitám Kačura to, čo vie o zajatcovi.

Slovák tvrdí, že nebojoval

„Tvrdil, že do bojových aktivít ho nezapájali. Ako kontraktora (človek, ktorý podpísal zmluvu s armádou) ho potom však poslali na front a následne sa ocitol v útoku. Všetkým im mali oznámiť, že pôjdu do útoku. Hovoril o tom, že mali mnoho strát, zranených. Toto hovoril počas výsluchu, no v telefóne mu mali nájsť mnoho propagandistickej literatúry o akože genocíde donbaského ľudu, všetko to, čo Rusko šíri od roku 2014,“ tvrdí Kačura.

Slovák údajne slúžil v medzinárodnej jednotke spolu s Mongolmi, Nepálčanmi či Indmi. Vo svojej jednotke bol jediný Slovák a jediný občan Európskej únie. Vraj sa mu spolubojovníci posmievali, že je špión.

Do Ruska sa nevráti

Podľa ukrajinského novinára sa Slovák do Ruska vrátiť nechce. Možné by to bolo, pokiaľ by sa dostal na zoznam výmen zajatcov. Slovák však Kačurovi tvrdil, že si radšej odsedí v slovenskom väzení trest za účasť v cudzom vojsku.

Na Slovensku hrozí za nepovolené žoldnierstvo väzenie od dvoch do ôsmich rokov.

Čo presne Slovák robil v Rusku, ani ako sa tam dostal, zatiaľ nie je známe. Nie je jasné ani to, kde sa teraz nachádza. Ukrajinské bezpečnostné štruktúry držia ruských zajatcov v prísne chránených väzenských zariadeniach, známe je, že niektoré sa nachádzajú na západe Ukrajiny.