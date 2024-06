Biden po prvý raz označil Trumpa za usvedčeného zločinca

„Priatelia, kampaň vstúpila na nepreskúmané územie,“ povedal Biden na podujatí v americkom štáte Connecticut. „Po prvý raz americkej histórii sa bývalý prezident, ktorý je usvedčený zločinec, usiluje o zvolenie do úradu,“ povedal.

Biden takisto označil za nebezpečné Trumpove útoky na americký súdny systém. Exprezident šíri nepodložené tvrdenia, že prípad vedený voči nemu je zmanipulovaný.

Biden porazil Trumpa v prezidentských voľbách v roku 2020. Úradujúci prezident tiež v pondelok povedal, že Trump bude v prípade víťazstva v tohtoročných voľbách predstavovať ešte väčšie nebezpečenstvo.

Trumpa minulý štvrtok uznala 12-členná porota newyorského súdu za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby v prípade podplácania pornoherečky Stormy Daniels výmenou za mlčanlivosť a s tým súvisiaceho falšovania obchodných záznamov s cieľom zakryť sexuálny škandál v záverečnej fáze prezidentskej kampane v roku 2016. Na základe rozhodnutia poroty vynesie sudca Juan Merchan 11. júla rozsudok.

Exprezident ohlásil odvolanie, celý prípad sa však zrejme neuzavrie pred novembrovými prezidentskými voľbami. Trump, ktorý by mal byť kandidátom Republikánskej strany, bude prvým kandidátom jednej z hlavných politických strán v USA, ktorý sa bude uchádzať o Biely dom ako odsúdená osoba.