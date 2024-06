NYT: Ruské falošné správy a videá sa snažia podkopať parížsku olympiádu

Ruskí športovci majú zakázané súťažiť na letných olympijských hrách pod vlajkou svojej krajiny. A Rusko sa rozhodlo obrátiť svoj hnev proti olympiáde a jej tohtoročnému hostiteľovi, Parížu, napísal denník The New York Times.

Ruskí propagandisti vytvorili hodinový dokument, sfalšovali informácie a dokonca napodobnili francúzske a americké spravodajské agentúry, aby vydali falošné varovanie vyzývajúce ľudí, aby sa hrám vyhli, zistila spoločnosť Microsoft.

Jej správa, ktorú zverejnila v nedeľu, podrobne opisuje dezinformačnú kampaň vytvorenú skupinou, ktorú Microsoft nazýva Storm-1679. Zdá sa, že táto kampaň od marca nabrala na rýchlosti a zaplavila sociálne médiá krátkymi videami, ktoré vyvolávajú poplach kvôli možným teroristickým útokom a rozdúchavajú obavy o bezpečnosť.

Hoci je táto operácia zameraná na olympijské hry, využíva rôzne techniky na šírenie dezinformácií, ktoré by mohli byť tiež použité v európskych a amerických voľbách. Podľa nemenovaného amerického oficiálneho činiteľa ruské dezinformácie, ktoré Kremeľ šíri prostredníctvom sociálnych médií, naďalej ohrozujú bezpečnosť Spojených štátov a ich spojencov.

Francúzski predstavitelia sa už niekoľko mesiacov sústredia na spôsoby, akými by sa Rusko mohlo snažiť hry narušiť. Hackeri napojení na ruské spravodajské služby narušili otvárací ceremoniál zimných olympijských hier 2018 v Južnej Kórei a francúzski predstavitelia sa tento rok pripravujú na ďalšie kybernetické útoky.

Francúzsko zvýšilo stupeň varovania pred terorizmom po marcovom útoku radikálnej skupiny Islamský štát v Moskve a po hrozbách proti významným futbalovým zápasom v Paríži; posilnilo aj bezpečnostné opatrenia v súvislosti s olympijskými hrami. Francúzski ani americkí predstavitelia nevydali varovanie pre potenciálnych návštevníkov, aby si účasť na hrách rozmysleli – no práve o to ruská dezinformačná kampaň usiluje.

Výskumníci spoločnosti Microsoft a americkí vládni úradníci identifikovali množstvo skupín napojených na Kremeľ, ktoré šíria dezinformácie zamerané na Európu a Spojené štáty.

Niektoré z nich riadia pomocníci ruského prezidenta Vladimira Putina. Iné sú napojené na ruské spravodajské služby. Niektoré sa skrývajú za falošnými neziskovými skupinami. Ďalší sú veteráni Agentúry pre výskum internetu, petrohradskej trollí farmy, ktorá v roku 2016 šírila volebnú propagandu. Agentúru riadil Jevgenij Prigožin, zakladateľ žoldnierskej skupiny, ktorý viedol vzburu proti Kremľa a vlani zahynul pri leteckom nešťastí.

Podľa spoločnosti Microsoft sa zdá, že Storm-1679 funguje nezávisle od vyššie uvedených snáh. Dezinformácie, ktoré skupina šíri, sú v súlade s kremeľskou propagandou, ale o nej samotnej je toho známe len veľmi málo. Nie je ani jasné, či je podporovaná ruskou vládou, alebo nezávislá.

"Môže to byť Prigožin 2.0, ktorý robí prácu pre Kremeľ, alebo proruský bloger s prebujnenou fantáziou, ktorý to robí pre zábavu. To zatiaľ nevieme, "povedal Eliot Higgins, zakladateľ výskumnej skupiny Bellingcat, ktorá preveruje otvorené zdroje.

Dezinformačná kampaň sa začala v lete minulého roka zverejnením falošného dokumentu o Medzinárodnom olympijskom výbore (MOV), ktorý zneužil logo Netflixu a využil umelou inteligenciou generovaný hlas Toma Cruisa. Výboru sa podarilo dosiahnuť, aby bolo video – paródia na akčný thriller Pád Bieleho domu z roku 2013 – odstránené z YouTube. Útoky však pokračovali s neustálou snahou zdiskreditovať MOV.

Zdá sa, že skupina známa ako Storm-1679 teraz tvorí kratšie videá, ktoré je ľahšie vyrobiť. Predtým sa sústreďovala na diskreditáciu ukrajinských utečencov na Západe. Ale po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron začal zvažovať vyslanie francúzskych vojakov na Ukrajinu, sa zamerala na olympiádu.

Microsoft odhaduje, že Storm-1679 vytvára tri až osem falošných videí týždenne v angličtine a francúzštine, pričom mnohé z nich sa vydávajú za BBC, Al-Džazíru a ďalšie vysielacie stanice. Skupina dosť rýchlo reaguje na spravodajské udalosti, ako sú napríklad nepokoje na francúzskom zámorskom území Nová Kaledónia. Iné videá sa zameriavajú na možný teroristický útok v Paríži.

Väčšina videí, ktoré predstierajú, že sú od Ústrednej spravodajskej služby (CIA) alebo francúzskej rozviedky, je pomerne jednoduchá. Nepodobajú sa ničomu, čo CIA naozaj vytvorila, ale nič netušiacim užívateľom na internete môžu pripadať pravé, pretože používajú logo agentúry a strohú typografiu v bielej a čiernej farbe.

„Snaží sa vyvolať dojem, že sa dá očakávať násilie,“ povedal Clint Watts, vedúci Centra pre analýzu digitálnych hrozieb spoločnosti Microsoft. „Chcú, aby sa ľudia báli ísť na olympiádu. “