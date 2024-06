Ukrajinci na ceste do EÚ povedú jazykovú revolúciu. Budú ovládať angličtinu lepšie ako Slováci?

Návrh inicioval prezident Volodymyr Zelenskyj. Predkladatelia ho doručili do podateľne parlamentu v júni 2023. Na jeseň toho roku bola o ňom prvá rozprava, po ktorej prišlo veľa pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Poslanci prijali konečnú verziu zákona tento utorok (4. júna).

Podstata právnej normy súvisí s ukrajinským smerovaním do EÚ. „Náš štát chce vstúpiť do únie, ale Ukrajinci zatiaľ ovládajú angličtinu na nedostatočnej úrovni," ozrejmil server RBK-Ukrajina. Zákon bude vyžadovať od mnohých štátnych zamestnancov, aby predložili potvrdenie o znalosti anglického jazyka. „Funkčne vyššie zaradení ľudia potrebujú angličtinu, aby mali prístup k zahraničným expertízam a aby dokázali priamo komunikovať so zahraničnými partnermi," podčiarkla podľa serveru Focus poslankyňa Inna Sovsunová.

Počas legislatívneho procesu sa objavili rôzne konšpiračné teórie. „Vôbec nemôže byť reč o nejakom druhom štátnom jazyku, ani hymnu Ukrajiny nebudeme po anglicky spievať. Zákon je o odstránení jazykových bariér na úrovni štátu – jeho predstavitelia sú totiž kľúčom k úspešnej medzinárodnej komunikácii," ubezpečila podľa portálu Korotko poslankyňa Jelena Šuľaková.

Angličtinu budú musieť ovládať všetci čelní predstavitelia všetkých ministerstiev i regionálnych štátnych orgánov. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na každého vojaka v dôstojníckej hodnosti, na policajtov v stredne vysokých a v najvyšších funkciách, na prokurátorov bez výnimky. Táto cudzia reč musí byť tiež súčasťou jazykovej výbavy pracovníkov colných a daňových úradov. Neznalosť angličtiny bude prekážkou výkonu funkcie pre riaditeľov štátnych firiem, respektíve podnikov, v ktorých má štát väčšinovú majetkovú účasť.

V rokovacej sále parlamentu sa počas záverečného hlasovania nachádzalo 339 poslancov. „Za bolo 236 z nich, proti traja, 46 členov sa zdržalo hlasovania," informovala agentúra UNIAN s tým, že zvyšných 54 zákonodarcov nehlasovalo. Štátni zamestnanci budú robiť skúšky z angličtiny bezplatne. Tí, čo zastávajú vysoké funkcie, musia absolvovať test do dvoch rokov po ukončení vojnového stavu (čiže keď sa skončí ruská agresia) a ostatní v lehote štyroch rokov.

Prienik angličtiny na Ukrajinu sa dá označiť za revolučný, pretože sa prejaví aj v bežnom živote. Povinne sa ju začnú učiť už deti v predškolskom veku a potom, samozrejme, na všetkých stupňoch vzdelávania. Colníci budú komunikovať s cudzincami na hraničných priechodoch v anglickom jazyku. Zákon im garantuje, že keď zatelefonujú na tiesňovú linku, operátor bude s nimi hovoriť v tejto reči. Zvukové informácie z reproduktorov začnú povinne poskytovať všetky železničné a autobusové stanice, letiská i prístavy.

Zmeny uvidia diváci v kinách. Pôvodne sa rátalo s tým, že zahraničné filmy budú povinne premietať v originálnej verzii. Tento zámer vyvolal veľký odpor Ukrajincov, ktorí sa venujú dabingu, či už ako herci alebo ako ostatní pracovníci v tejto branži. „Toto nakoniec z návrhu zákona vypadlo. V kinách mali návštevníci pozerať o 3,5 roka anglojazyčné filmy iba v pôvodnom znení s ukrajinskými titulkami. Ukrajinskí herci upozornili, že by to viedlo k likvidácii dabingu," napísal server Korotko. Predkladatelia návrhu zákona ustúpili tak, že premietanie v origináli sa dotkne len 10 percent cudzojazyčných filmov.

Ak Ukrajincom vyjde ich ambiciózny plán s angličtinou, môže im vyrásť generácia, ktorá bude v angličtine komunikovať lepšie ako Slováci. Prípadne by dokonca mohli patriť medzi špičku v tejto reči na starom kontinente.