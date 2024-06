Preživší holokaustu vyzývajú mladých voliť: Rétorika 'My sme lepší ako ostatní' už raz zabíjala. Nikdy viac

Osem ľudí, ktorí prežili holokaust, sa obrátilo na mladých obyvateľov v otvorenom liste, aby využili svoj hlas v prospech demokracie. "Pre milióny z vás sú voľby do Európskeho parlamentu prvými voľbami v živote, pre mnohých z nás však môžu byť už poslednými," píše sa v liste, ktorý bol v utorok zverejnený v Berlíne, uvádza TASR podľa tlačovej agentúry DPA.

WA 40 archív Berlín - Na archívnej snímke zo 7. novembra 2018 Walter Frankenstein, ktorý prežil holokaust. Osem ľudí, ktorí prežili holokaust, sa obrátilo na mladých obyvateľov v otvorenom liste, aby využili svoj hlas v eurovoľbách v prospech demokracie. "Pre milióny z vás sú voľby do Európskeho parlamentu prvými voľbami v živote, pre mnohých z nás však môžu byť už poslednými," píše sa v liste, ktorý bol zverejnený v Berlíne v utorok 4. júna 2024.

„Dajte demokracii šancu. Choďte voliť. Ukážme spoločne, že ‚Nikdy viac‘ nie je len fráza, ale prísľub. Prísľub, ktorý platí aj dnes. A zajtra. A navždy,“ uvádza sa v otvorenom liste.

Medzi signatármi je 102-ročný Georg Stefan Troller, Leon Weintraub, Walter Frankenstein, Eva Szepesiová, Ruth Winkelmannová a Margit Korgeová. List podpísali aj 88-ročná Renate Arisová a 81-ročná Eva Umlaufová, ktoré ako deti prežili nacistické prenasledovanie.

Otvorený list má názov „Teraz a už nikdy viac“.

„Štyria z piatich mojich najbližších príbuzných, moji súrodenci, rodičia, bratranci, boli zavraždení,“ uviedol Weintraub.

„To je výsledok, dôsledok postoja v zmysle ‚My sme lepší ako ostatní‘, a dôsledok týchto radikálnych myšlienok, pohŕdania inými, xenofóbie. To bohužiaľ znamená, že história by sa mohla zopakovať, ale to sa nesmie stať,“ vyhlásil Weintraub.

Frankenstein zdôraznil, že má skúsenosti z rokov 1932 a 1933: „Dobre viem, že vtedy bol podobný vývoj ako dnes – slabá demokratická vláda a strana, ktorá zmobilizovala nespokojných ľudí,“ vysvetlil 99-ročný Frankenstein.

Otvorený list zverejnila v utorok organizácia Avaaz a je možné ho podpísať. Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú v celej Európskej únii od 6. do 9. júna.

