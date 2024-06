Ukrajinské nebo má nových predátorov: Francúzske stroje sú špecializované na jednu vec

Ukrajinci musia zatiaľ brániť nebo proti Rusom s tým, čo majú Video Stíhačky F-16 Ukrajinci stále nemajú, nebo musia proti ruskej agresii chrániť najmä stroje MiG-29, ktoré Kyjev dostal aj zo Slovenska. / Zdroj: Ukrajinské vzdušné sily

„Moment pre mier môže nastať len vtedy, ak sa Ukrajina postaví na odpor,“ povedal Macron v symbolický deň, keď sa v jeho krajine oslavuje 80. výročie spojeneckého vylodenia v Normandii počas druhej svetovej vojny, čo významne pomohlo nielen k oslobodeniu Francúzska, ale aj k porážke nacistického Nemecka.

Francúzsky prezident opätovne zdôraznil, že Ukrajina by mala mať možnosť použiť zbrane, ktoré jej poskytol Západ, na útoky na ruské vojenské ciele a na „neutralizáciu miest, z ktorých sa na krajinu útočí“.

Zelenskyj na oslavách vylodenia v Normandii Video

Macron upresnil, že Ukrajine dodajú viacúčelové stíhačky Mirage 2000–5, ktoré sú optimalizované na boj vzduch-vzduch a nie tie staršie typy Mirage 2000C alebo útočné lietadlá vzduch-zem Mirage 2000D, vysvetľuje magazín Forbes.

Všetky varianty majú rovnaký základný tvar a výkon: bezchvostové delta krídlo, jeden motor, viacrežimový radar namontovaný v prednej časti a nadzvuková rýchlosť, píše magazín a dodáva, že voľba variantu má zmysel. Francúzske letectvo vyradilo posledných pár strojov Mirage 2000C z 80. rokov v roku 2022. Novšiu verziu Mirage 2000–5 vyrobenú pre francúzske letectvo v 90. rokoch majú v pláne udržiavať do roku 2029. Minister obrany Sébastien Lecornu povedal, že ich nahradia nové stíhačky 4. generácie Dassault Rafales – a možno ešte skôr.

Foto: Francúzske ministerstvo obrany Mirage 2000-5, francúzska stíhačka Francúzske stíhacie lietadlo Mirage 2000-5.

Aký počet strojov Ukrajina dostane, nie je známe. Francúzsko by mohlo vybaviť ukrajinské letectvo pár desiatkami Mirage 2000–5, teda dosť na to, aby nahradili existujúcu ukrajinskú stíhaciu brigádu alebo vytvorili celkom novú. Francúzsko navyše sľúbilo obstarať výcvik pilotov, povedal Macron.

Piloti začnú s výcvikom od leta. "Normálne potrebujete päť až šesť mesiacov. Takže do konca roka budú piloti vyškolení a trénovať budú vo Francúzsku,“ povedal Macron, uviedla francúzska televízia France24.

Foto: Francúzske ministerstvo obrany Francúzske stíhacie lietadlo Mirage 2000-5 Francúzske stíhacie lietadlo Mirage 2000-5.

Špecializované na jednu vec

Čo však tieto stroje dokážu? Prednosti tohto typu sú dobre známe. „Mirage 2000–5 je vcelku staré lietadlo, ale je tiež špecializované,“ povedala pre Combat Aircraft plukovníčka francúzskych vzdušných síl Anne Labadie. „Je to lietadlo určené výhradne na protivzdušnú obranu a jeho piloti sa na to špecializujú.“

Ak by už dnes mal Kyjev k dispozícii stroje Mirage, je zrejmé, ako by ich obrancovia Ukrajiny využili – vzlietli by proti stíhacím bombardérom Suchoj ruského letectva, ktoré pravidelne nemilosrdne bombardujú ukrajinské jednotky a civilistov presnými kĺzavými bombami, píše magazín Forbes.

5F je najnovšou evolúciou jednomiestneho stíhacieho lietadla Mirage 2000. Odvtedy sa objavil iba aktuálny Mirage 2000D MLU. Nový radar, jeden z hlavných prvkov Mirage 2000–5F, znamenal, že to bol prvý stroj francúzskeho letectva, ktorý umožňoval použitie rakiet MICA EM s infračerveným navádzaním.

Ubránia Ukrajinci svoje nebo?

Ukrajinské letectvo vstúpilo do vojny vo februári 2022 s približne 125 bojovými lietadlami vrátane útočných lietadiel Suchoj Su-24 a Suchoj Su-25 a stíhačiek Suchoj Su-27 a MiG-29.

Čítajte aj 'Je to naša krajina a naše nebo.' Ukrajinci za tri dni zlikvidovali šesť ruských moderných lietadiel

Za 28 mesiacov tvrdých bojov Ukrajinci stratili približne 80 lietadiel, väčšinu z nich však nahradili darovanými stíhačkami, medzi inými aj zo Slovenska a Poľska. Takisto dokázali zrenovovať niekoľko starých lietadiel, ktoré vytiahli zo skladu a pripravili na boj.

Najvýraznejšie posily sú na ceste. Belgicko, Dánsko, Holandsko a Nórsko prisľúbili 85 stíhačiek F-16 – prvé z nich by mali doraziť o niekoľko týždňov približne v rovnakom čase, ako prvá skupina ukrajinských pilotov, ktorá dokončila svoj výcvik v Spojených štátoch, Dánsku a Rumunsku.

Švédsko prednedávnom vyzbrojilo Ukrajinu lietadlami Saab ASC-890 vybavenými radarmi, ktoré dokážu včas upozorniť na útoky agresora. Prieskumné lietadlo, ktoré funguje ako lietajúci radar, operuje vysoko nad zemou. Dokáže monitorovať vzdušný priestor vo väčšom rozsahu ako pozemné radary, ktoré obmedzuje horizont. Tie ukrajinská armáda využíva teraz.