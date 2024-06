ONLINE: Veliteľ NATO: Logika velí, že Ukrajina by nemala byť obmedzená v útokoch na ruskom území

Admirál Rob Bauer, šéf Vojenského výboru NATO, obhajoval povolenie udrieť na ruské územie západnými zbraňami a povedal, že je to vojensky logické, píše Ukrainska Pravda.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 836 dní Zelenskyj na oslavách vylodenia v Normandii Video

Súhlasíte s tým, aby ukrajinská armáda útočila západnými zbraňami na Rusko? Západní spojenci z NATO povolili Ukrajine použiť dodané zbraňové systémy na útoky na vojenské ciele na území Ruska. Ide o ďalší z dôležitých míľnikov vo vojne. Rozhodnutie USA či Veľkej Británie možno považovať za odpoveď na ruské útoky na Ukrajinu zbraňami dovezenými z Iránu či KĽDR. Áno, je to správne rozhodnutie spojencov Nie, nesúhlasím s tým Neviem posúdiť Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno, je to správne rozhodnutie spojencov 57,4% Nie, nesúhlasím s tým 39,1% Neviem posúdiť 3,5%

Čítajte viac 835. deň: Macron tiahne proti Putinovi: Po stíhačkách posiela Ukrajine rakety, 200 miliónov eur a vojenských inštruktorov. Kremeľ zúri

9:10 Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 1 210 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 517 290, uviedol v sobotu na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý deň Moskva podľa neho prišla aj o deväť tankov, deväť obrnených bojových vozidiel pechoty a 36 delostreleckých systémov.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 7 843 tankov, 15 105 obrnených bojových vozidiel pechoty a 13 533 delostre­leckých systémov.

9:00 Ukrajinská protivzdušná obrana v noci na sobotu nad štyrmi oblasťami krajiny zostrelila deväť z 13 ruských dronov, uviedli v sobotu ukrajinské vzdušné sily.

Drony typu Šáhid boli zostrelené nad Dnepropetrovskou, Charkovskou, Poltavskou a Záporožskou oblasťou, uviedli vzdušné sily vo vyhlásení. Takisto hlásili aj zostrelenie ruskej riadenej strely typu Ch-59, ktorá bola odpálená z ruskej Kurskej oblasti.

Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak uviedol, že v dôsledku týchto útokov boli poškodené obchodné a obytné budovy i elektrické vedenie. Podrobnosti o škodách v ďalších regiónoch neboli bezprostredne známe, píše Reuters.

6:40 Admirál Rob Bauer, šéf Vojenského výboru NATO, tvrdí, že Ukrajine by malo byť umožnené riadne sa brániť údermi západnými zbraňami na ruskom území bez obmedzení, uviedla Ukrainska Pravda.

„V zákone o ozbrojených konfliktoch nie sú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o dosah. Takže vojensky, opäť, ak je cieľ hlbšie v Rusku, potom, vojensky, by ste chceli zasiahnuť tento cieľ. Napríklad lietadlá, ktoré štartujú z letiska hlbšie v Rusku,“ konštatuje Bauer.

Bauer poznamenal, že zvýšený dosah zbraní na Ukrajine ovplyvňuje logistiku ruských síl. „Ak zatlačíte Rusov hlbšie do Ruska, sťaží to pre nich boj,“ povedal Bauer.

Uviedol tiež, že Západ by nemal dovoliť, aby sa mu Vladimir Putin vyhrážal „červenými čiarami“, pretože by to Rusku poskytlo čas na posilnenie svojej obrany a pozície na Ukrajine.

„Takže musíme byť opatrní, aby sme znova a znova neuvažovali nad tým, že všetko je červená čiara, že všetko je eskalácia. Pretože Putin v prvom rade klamal, v podstate o všetkom,“ uviedol.

Po tom, čo dal Ukrajine obmedzené povolenie na nasadenie amerických zbraní na zasiahnutie ruského územia, americký prezident Joe Biden vyjadril odpor voči potenciálnym vojenským útokom hlboko na ruskom území. Kyjev sa ale chce dohodnúť sa na rozšírení rozsahu tohto povolenia, doidáva Ukrainska Pravda.

6:35 Ukrajinská vláda v piatok nariadila všetkým ministerstvám a regionálnym úradom, aby prestali používať klimatizáciu a vypli vonkajšie osvetlenie, pretože ruské útoky viedli k dlhým výpadkom elektriny po celej krajine, ktorá sa už tretím rokom bráni ruskej agresii. Napísala to agentúra Reuters.

„V dôsledku ruských útokov máme v energetickom systéme značný deficit. Aby sme situáciu zlepšili, obnovíme a rozšírime výrobu a súčasne znížime spotrebu, "uviedol ukrajinský premiér Denys Šmyhal na zasadnutí vlády. "Ministerstvá, ústredné inštitúcie a regionálne úrady by mali prestať používať klimatizáciu a vonkajšie osvetlenie budov a priľahlých priestorov. “

Podobné opatrenie vláda podľa Šmyhala odporučila tiež polícii a súdnym úradom. Aj firmy by podľa neho mali obmedziť spotrebu energie, ako len to je možné.

Za posledné dva mesiace Rusko zintenzívnilo útoky na ukrajinský energetický systém a vyradilo z prevádzky väčšinu tepelných a vodných elektrární.

Teploty sa teraz na Ukrajine cez deň pohybujú okolo 25 stupňov Celzia a v júli a v auguste môžu stúpať až k 35 stupňom.