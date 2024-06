Z politického vojačika vyrástol najobľúbenejší líder. Ako sa zrodila hviezda francúzskej krajnej pravice?

Kým iní politici v jeho veku stoja ešte len na začiatku svojej kariéry, on sa už ocitol na výslní. Jordan Bardella, ktorý má iba 28 rokov, priviedol francúzsku krajnú pravicu k víťazstvu vo voľbách do Európskeho parlamentu. Podľa prvých odhadov, ktoré zverejnila televízia TF 1, najviac hlasov získalo opozičné Národné združenie (32,4 %). Na druhom mieste sa nachádza politické zoskupenie prezidenta Emmanuela Macrona (15,2 %).

Hlavná postava francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová s Jordanom Bardellom, ktorý bol volebný líder jej strany vo voľbách do Európskeho parlamentu. Foto: SITA/AP/Thomas Padilla

Podpredsedom Národného združenia sa stal Bardella v roku 2019 už ako 24-ročný, za šéfa strany ho zvolili na jeseň 2022. Bardellu vybrala za predsedu dlhoročná líderka združenia Marine Le Penová (stranu, ktorá sa pôvodne volala Národný front, založil v roku 1972 jej otec Jean-Marie Le Pen).

Nijako sa však nezmenilo to, že jej naďalej patrí hlavé slovo pri rozhodovaní. Politického benjamína zjavne určila za šéfa preto, aby združenia získalo viac voličov. Vychádza jej to, lebo Bardellu začalo podporovať najmä čoraz viac mladých voličov.

Do radov krajnej pravice sa pridal, keď ešte nemal maturitu. Za člena ho prijali už 16-ročného. Vypracoval sa na šéfa mládežníckej organizácie strany, Le Penová si ho veľmi rýchlo obľúbila, pretože v ňom videla vychádzajúcu politickú hviezdu.

„Vždy som sa snažil čestne a dôsledne plniť úlohy, ktorými ma pani predsedníčka poverila. Do Národného frontu som vstúpil viac pre Le Penovú ako kvôli strane," citovali ho noviny Journal du Dimanche v januári 2019, keď už vtedy jeho tútorka prvýkrát rozhodla, že Bardella sa stane predák krajnej pravice v eurovoľbách. Uspel: od júla 2019 je člen Európskeho parlamentu.

Nie je vylúčené, že Bardella sa dostal do priazne Le Penovej aj vďaka niekdajšiemu významnému funkcionárovi krajnej pravice. Bol ním Fréderic Chatillon. S dcérou tohto politika, ktorého označovali za veľmi blízkeho Le Penovej, mal Bardella v tom čase intímny vzťah.

Mladý politický vojačik, ako podaktorí vtedy začali hovoriť o Bardellovi, nevyštudoval vysokú školu, čím sa odlišuje od mnohých významných francúzskych politikov. Tí totiž poväčšine chodili na niektorú z prestížnych univerzít v Paríži. Mnohým Francúzom sa môže pozdávať, že Bardella pochádza z obyčajného prostredia, ponúka im o sebe obraz politického samorastu, ktorý nepotreboval uznávaný vysokoškolský diplom, aby skúsil preraziť vo verejnom živote.

Publicista Pierre-Stéphane Fort označuje Bardellu za marketingový produkt Le Penovej, po ktorom silno túžila a financuje ho. Tvrdí, že Národné združenie vytvorilo z Bardellu protiklad typických politikov vo Francúzsku. Nevyrastal v nejakej luxusnej štvrti Paríža, ale detstvo prežil na jeho predmestí, kde býval s matkou bez otca v komplexe obytných blokov sociálneho bývania.

Bardella pre svoje zázemie z mladosti môže pôsobiť dôveryhodne, keď rozpráva o problémoch s imigrantmi i so zločinnosťou. „Národné združenie využilo rozdiely v jeho životopise v porovnaní s inými tak, že o Bardellovi vyrobilo príbeh, ktorý rezonuje medzi mladými voličmi z robotníckej triedy, čo je skupina obyvateľov, ktorú si Le Penová iba ťažko získavala," povedal Fort pre server Courthouse News Service.

Le Penovej po niekoľkých rokoch vyšiel jej plán: podľa posledných prieskumov verejnej mienky je Bardella už najobľúbenejší politik v krajine. V nemalej miere to môže byť aj zásluha jeho poradcov: Fort poukázal na to, že Bardella pár rokov pravidelne chodieval na mediálne tréningy, naučil sa šikovne a pohotovo reagovať na nepríjemné otázky, nielen slovne, ale aj mimikou.

Teoreticky by sa Bardellovi mohla podariť o tri roky nevídaná vec. Z ankety agentúry Ipsos pred necelými dvomi mesiacmi vyplynulo, že najviac spokojných voličov by bolo, keby sa budúcou hlavou štátu stala Le Penová a hneď za ňou sa umiestnil Bardella. Tá však nepochybne neumožní, aby jej politický žiak pomýšľal na Elyzejský palác. Už dlhší čas totiž prízvukuje, že bude znovu kandidovať (v ostatných dvoch voľbách zakaždým v druhom kole prehrala s Emmanuelom Macronom).

Mimochodom, mnohým sa asi pýtajú, či by bolo vôbec možné, aby sa Bardella uchádzal o funkciu prezidenta; veď na jar 2027 bude mať ešte iba 31 rokov (na Slovensku musí mať prezidentský kandidát najmenej 40 rokov a napríklad v USA je minimálna veková hranice 35 rokov). Francúzska ústava to však umožňuje: stačí, aby uchádzač mal iba 18 rokov.

Keby Le Penová vkročila do Elyzejského paláca (čo vôbec nie je vylúčené) zdôraznila, že už teraz má jasno v hlave, koho by vymenovala za predsedu vlády. Nie je ním nikto iný ako Bardella.

Treba poznamenať, že Národné združenie už niekoľko rokov nevyzerá ako Národný front, ktorý stelesňoval výrazne nebezpečný politický extrémizmus. Jeho zakladateľ Le Pen bol šovinista, antisemita, odporca Európskej únie, dokonca sa dalo o ňom hovoriť ako hrozbe pre demokraciu. Le Penová ako nová líderka začala postupne meniť imidž i názory krajnej pravice. Národné združenie napríklad už nepožaduje vystúpenie Francúzska z EÚ, ale poukazuje iba na potrebu reforiem v únii. Le Penová sa tiež dôrazne dištancovala od protižidovských postojov.

Čo v agende strany zvlášť zostalo, je dôrazné odmietanie ilegálnej imigrácie. Veľa Francúzov to rado počúva, čo v značnej miere súvisí s tým, že v ich krajine sa v ostatných rokoch odohralo viacero teroristických útokov, ktoré spáchali islamisti.

Bardella ubezpečuje, že Národné združenie bude vždy konať v súlade s právom: Sme rozumní ľudia, stojíme proti excesom," citoval ho denník Guardian. Naozaj sa však tak vždy správa?

Na jeseň minulého roku vyvolal rozruch, či skôr až pobúrenie, keď sa obul do slávneho francúzskeho futbalistu Karema Benzemu, bývalej opory národného tímu, päťnásobného víťaza Ligy majstrov a držiteľa Zlatej lopty v roku 2022 pre najlepšieho futblaistu sveta hrajúceho v Európe. Tento kanonier v súčasnosti pôsobí v lige v Saudskej Arábii. Bardella sa veľmi nahneval, keď uvidel snímky Benzemu v tradičnom saudskoarabskom odeve aj s pokrývkou hlavy.

O futbalistovi vyhlásil, že toleruje islamizmus (Benzema uverejnil svoje fotografie na sociálnej sieti pri príležitosti štátneho sviatku tohto kráľovstva, ktoré sa nachádza na Arabskom polostrove). „Benzema odišiel do Saudskej Arábie, pretože chce islamistický životný štýl, podporuje ideológiu islamizmu. Tí, čo to chcú, sa môžu pobrať do islamistických krajín, Francúzsku asi bude lepšie," povedal Bardella pre televíznu stanicu BFM.