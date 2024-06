Putin po viac ako 20 rokoch navštívi Severnú Kóreu. Privezie si odtiaľ pracovných migrantov?

Historicky prvé stretnutie Kima so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom vyslalo signál, že Rusko sa chce vrátiť na opustené pozície v severovýchodnej Ázii.

Veľvyslanec Ruska v KĽDR Alexander Macegora potvrdil, že Putinova návšteva ázijskej krajiny sa už aktívne pripravuje, konkrétny dátum však zatiaľ nie je jasné.

Putin by 19. alebo 20. júna mohol tiež navštíviť Vietnam, uviedli tamojší predstavitelia. Do Hanoja by ruský prezident s najväčšou pravdepodobnosťou dorazil po návšteve Severnej Kórey.

K Putinovej nadchádzajúcej návšteve v Severnej Kórei Kremeľ uviedol, že Rusko chce s KĽDR posilniť spoluprácu „vo všetkých oblastiach“.

Ruský minister obrany Šojgu po boku Kim Čong-una na prehliadke zbraní v KĽDR Video

Podľa médií by Putin s Kimom mohol rokovať okrem iného o tom, či Rusko z ázijskej krajiny privezie pracovných migrantov. Rusko sa stretáva s nedostatkom pracovnej sily po tom, čo boli státisíce mužov mobilizovaných do vojny na Ukrajine, prípadne z krajiny utiekli.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Moskva upevnila väzby s krajinami znepriatelenými so Spojenými štátmi, medzi nimi práve so Severnou Kóreou alebo Iránom, píše Reuters. USA a Ukrajina v januári Kremeľ obvinili, že na ukrajinské územie útočia zbraňami dodávanými KĽDR, čo je v rozpore so sankciami OSN proti Severnej Kórei, ku ktorým sa Rusko predtým samo zaviazalo. Moskva túto informáciu nekomentovala.

Severokórejský vodca Kim Čong-un navštívil Putina v Ruskej federácii minulý september. Pozrel sa napríklad na kozmodróm Vostočnyj na Ďalekom východe. Putin tiež Kimovi sľúbil, že Moskva pomôže Pchjongjangu s vývojom satelitov. Putin Severnú Kóreu zatiaľ navštívil iba v roku 2000, keď sa prvýkrát ujal prezidentského ú­radu.

Rovnako ako dátum návštevy vo Vietname ani témy bilaterálnych rokovaní v krajine zatiaľ nie sú potvrdené. Podľa vietnamských predstaviteľov bude diskusia najskôr vedená o energiách, vojenskej spolupráci, finančných záležitostiach a dohode v oblasti vzdelávania.