Česi zažili v eurovoľbách aj prekvapenie a Babiša pokropili živou vodou. Pootvorila sa mu cesta k návratu k moci?

Nemajú ani jeden mandát v Poslaneckej snemovni, ale v českých voľbách do Európskeho parlamentu získali dokopy až pätinu odovzdaných hlasov. Ako sa to podarilo koalícii Stačilo! a aliancii Prísaha a Motoristi? Ich úspech objasňuje český politológ Jan Kubáček. V rozhovore pre Pravdu sa zmieňuje aj o budúcnosti vládnucich strán a o mocenskej perspektíve expremiéra Andreja Babiša.

Čo hovoríte na volebný zisk dvoch politických subjektov, ktoré nie sú zastúpené v dolnej komore českého parlamentu?

Ich výsledok v eurovoľbách považujem za veľké prekvapenie. A prečo sa dá hovoriť o určitom volebnom šoku? Základ ich úspechu vidím v emotívnej kampani, ktorú viedli. Zvlášť v jej vyhranenosti. Pomenúvali problémy, ktoré mnohých Čechov trápia, čím sa odlišovali od viacerých ostatných politických strán. V Českej republike chvíľami viac ako eurovoľby rezonoval atentát na slovenského premiéra Roberta Fica a víťazné ťaženie českých hokejistov za titulom na majstrovstvách sveta na domácom ľade. Kandidátov Prísahy a Motoristov i Stačilo! však bolo výrazne vidieť a počuť ako ich politických konkurentov.

Babiš hodnotí prvých 100 dní vlády Petra Fialu Video

V čom boli viac viditeľní i počuteľní?

Urobili si z českej vlády svoj vhodný terč a z ich pohľadu sa aj účinne zaoberali európskymi témami. Oba politické subjekty použili podobný postup, len každý z nich oslovil iné spektrum voličov. Viacerí kandidáti iných strán, naopak, často hovorili frázy alebo sa vyjadrovali všeobecne, respektíve nezaujali elektorát ničím novým, čímsi nápaditým. A dá sa určite povedať, že český volič vníma vážne európske témy, stotožňuje ich so svojou budúcnosťou, ktorá súvisí aj s pocitom neistoty a s vyššími životnými nákladmi, a očakáva, že politici sa im budú venovať. Aj za cenu ostrých výrokov, ilustračným príkladom je komunistka Kateřina Konečná, ktorá bola na čele Stačilo!.

Foto: Pravda Cesko pro tebe vsecko Hnutie ANO išlo do eurovolieb so sloganom "Česko pro tebe všecko". Koalícia Stačilo! hrala na strunu strachu z budúcnosti.

V eurovoľbách dostalo najviac hlasov hnutie ANO, ktoré vedie Andrej Babiš. Malo silných kandidátov alebo skôr zavážilo, že kampaň sa značne spájala s aktivitou expremiéra, ktorý pritom nekandidoval?

Bola to kombinácia. Voličov nepochybne oslovila i Babišova dynamika a výraznosť, v neposlednom rade sa mohli sympatizanti jeho hnutia mobilizovať, keď opakovane počúvali od viacerých strán, že treba voliť takpovediac Antibabiša – niekoho iného, len nie ANO. Samozrejme, že úlohu zohrala aj nespokojnosť tejto časti voličov s prácou vlády premiéra Petra Fialu. Prekáža im tiež, že tá sa viac zaoberá zahraničnými témami a podľa ich názoru venuje málo pozornosti každodenným problémom českých občanov, zvlášť to vidia pri pohľade na zdražovanie.

Stretnutie premiérov V4 v Prahe - tlačová beseda Video

Za zmienku istotne stojí hnutie Piráti, ktoré tvorí súčasť vládnej koalície. Získalo v eurovoľbách len 6,2 percenta hlasov.

Piráti pohoreli. Stratili veľa hlasov vo väčších mestách. Dokonca v Prahe, ktorá sa dá označiť za ich baštu, volilo toto hnutie menej ľudí v porovnaní s podporou, ktorú v hlavnom meste získalo Babišovo hnutie.

Čítajte viac Babiš s ruskými vlajočkami na lícach a nevydarený náhradník exministerky. Strelila si Fialova vláda až tri rýchle vlastné góly?

Je možné usudzovať, že volebný úspech ANO naznačuje, že Babiš sa vráti do funkcie predsedu vlády po voľbách do Poslaneckej snemovne, ktoré sa uskutočnia na jeseň budúceho roku?

Nedá sa to povedať s určitosťou. Udiať sa ešte môžu nepredvídateľné veci v domácej ekonomike aj v zahraničí. Kto by v lete 2023 očakával, čo sa bude odohrávať v Gaze? Kto by veril na samom začiatku roku 2022, že začne tiecť veľa krvi medzi Rusmi a Ukrajincami? Faktom však je, že pre Babiša sa v podstate už teraz začína kampaň pred voľbami do Poslaneckej snemovne. Z jeho pohľadu je to symbolicky dôležité štartovanie. V prezidentských voľbách v januári 2023 síce získal viac hlasov ako hnutie ANO v parlamentných v októbri 2021, ale skončil v nich druhý: prehral, hlavou štátu sa stal Petr Pavel. Výsledok eurovolieb znamená pre Babiša, že zvládol významný reparát. Môže poukazovať na to, že jeho hnutie má podporu najväčšieho počtu voličov. Môže to interpretovať zároveň ako vysvedčenie, ktoré dostala Fialova vláda – ako dôkaz nespokojnosti mnohých Čechov s výsledkami jej práce.

Čítajte viac Eurovoľby v Česku vyhralo Babišovo ANO, účasť bola rekordná

Týmito slovami asi naznačujete, že vládnuce strany by mali zmeniť svoj štýl, lebo pri pohľade na ich súčasné volebné preferencie by už nevytvorili vládu v jej súčasnom zložení.

Budíčkom by mali byť pre ne aj predchádzajúce prieskumy verejnej mienky. Je otázne, čo urobia; či zmenia spôsob vládnutia, či si dokážu nasypať popol na hlavu. Či pochopia, že sa majú oveľa viac venovať pálčivým domácim témam, ktoré ležia na srdci väčšine občanov. A čo sa týka ANO, veľmi dôležité bude na jeseň 2025, kde toto hnutie dokáže nájsť prípadných partnerov do koaličnej vlády. Určite však teraz platí, že výsledok eurovolieb pokropil Babiša živou vodou a môže sa nadýchnuť do ďalšieho politického zápasu.