Ruský protiponorkový torpédoborec v plameňoch. Zapálili ho sankcie

Ruský podmorský cintorín sa rozrástol. Ukrajinci potopili ďalšiu loď okupantov Video Ukrajinské morské drony boli na na love a ruský remorkér Saturn skončil na dne Čierneho mora. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

„Nepriateľská technika je v plameňoch – konkrétne veľká protiponorková loď Admirál Levčenko v Barentsovom mori. Jej boj o prežitie pokračuje, dúfajme, že márne,“ napísal Pletenčuk.

„To sa stane, keď Ruská federácia dostane od Ukrajiny sankcie a nedokáže sama udržať motory vyrobené v Mykolajive. Na vyriešenie tohto problému nestačilo 10 rokov. Jedna z jednotiek začala horieť. Samozrejme to nie je (krížnik) Moskva, ale nie je to tiež zlé,“ dodal Pletenčuk s odkazom na pýchu Čiernomorskej flotily potopenú v apríli 2022.

Foto: Anton Geraščenko / Twitter Ruský torpédoborec Admirál Levčenko Ruský protiponorkový torpédoborec Admirál Levčenko.

Uvedený torpédoborec pojme niekoľko stoviek členov posádky. Loď bola uvedená do prevádzky v roku 1988. Jej domovským prístavom je Severomorsk na východnom pobreží Kolského zálivu v Barentsovom mori.

Loď Admirál Levchenko nesie úderné zbrane – raketové torpéda Rastrub, ktoré môžu zasiahnuť podvodné aj povrchové ciele.

Nie je to prvýkrát, čo sankcie podobne tvrdo udreli na ruskú techniku. Do krajiny, ktorá rozpútala agresiu voči susednej krajine, sa s ťažkosťami dostávajú náhradné diely. Pocítil to hlavne letecký priemysel. V Rusku sa množia nehody aj incidenty. Vlani od 1. do 24. decembra sa nenašiel v štatistike ani jediný deň, ktorý by sa zaobišiel bez nehody, núdzového pristátia alebo prerušenia vzletu pre technické problémy, vypočítala predtým stanica Rádio Slobodná Európa.

Čítajte viac Dôsledok sankcií? Rusom chýbajú diely, padol ďalší vrtuľník. Traja záchranári zahynuli

Na Kaukaze sa počas výcviku zrútil bombardér SU-34

V hornatej oblasti ruskej Severné Osetsko havaroval ruský bombardér Su-34. Pri nehode zomreli všetci členovia posádky, informovala ruská agentúra TASS s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany.

„Predbežnou príčinou leteckej nehody je technická porucha,“ uviedlo ministerstvo. Lietadlo podľa neho havarovalo v odľahlej oblasti pri plánovanom výcvikovom lete. „Na zemi nie sú škody. Posádka zahynula,“ píše sa vo vyhlásení.

Severoosetské úrady následne agentúre TASS oznámili, že na palube boli dvaja piloti.

Bombardér Su-34 je nadzvukové dvojmiestne stíhacie lietadlo určené pre boj za každého počasia. Ruská armáda ich využíva aj v boji na Ukrajine, kam jej vojaci vpadli vo februári 2022.