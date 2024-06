Lietadlo s viceprezidentom Malawi sa zrejme zrútilo, tvrdí armáda. Stroj hľadajú stovky ľudí

Najvyšší vojenský predstaviteľ Paul Valentino Phiri novinárom povedal, že pátracie a záchranné operácie sťažuje hmlisté počasie v okolí lesa Chikangawa.

Na pátraní sa podieľa približne 600 ľudí vrátane policajtov, vojakov a správcov lesov. Hovorca Malawijského Červeného kríža Felix Washoni uviedol, že do pátrania sa zapojili aj členovia Čereveného kríža, ktorí používajú dron na pomoc pri hľadaní lietadla.