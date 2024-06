Macron: Nerezignujem, nech už bude výsledok predčasných parlamentných volieb akýkoľvek

Francúzsky prezident Emmanuel Macron nerezignuje na svoju funkciu, nech už bude výsledok predčasných parlamentných volieb akýkoľvek. Povedal to v rozhovore s magazínom Le Figaro.

Štyridsaťšesťročný politik sa rozhodol rozpustiť Národné zhromaždenie a vyhlásiť predčasné voľby v reakcii na jasnú porážku svojej strany v eurovoľbách.

Favoritom volieb, ktoré sa uskutoční na prelome júna a júla, je nacionalistické Národné združenie (RN) Marine Le Penovej. „Na prieskumy som nikdy neveril. Začína sa nová kampaň,“ uviedol francúzsky prezident.

Macron v rozhovore dostal otázku týkajúcu sa možnosti, že ho RN po parlamentných voľbách vyzve na rezignáciu. „Nie je to RN, kto píše ústavu, ani jej duch. Inštitúcie sú jasne dané, rovnako ako miesto prezidenta, nech už bude výsledok akýkoľvek,“ odpovedal na to.

Práve Národné združenie by po svojom triumfe v Európskych voľbách, kedy Macronovu Obnovu porazilo o viac ako 15 percentuálnych bodov, malo predčasné hlasovanie podľa pondelňajšieho prieskumu verejnej mienky vyhrať so ziskom 235 až 265 kresiel, čo by bolo niekoľkonásobne viac ako súčasných 88.

Foto: SITA/AP, Thomas Padilla Marine Le Penová Líderka Národného združenia Marine Le Penová

Macronova centristická formácia by mohla získať 125 až 155 mandátov namiesto súčasných 250. Ak sa spoja ľavicové strany, mohli by mať 115 až 145 poslancov. K väčšine je potrebných 289 kresiel.