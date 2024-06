Orbanistan, či Magyarsko? Tak môže znieť otázka v ďalších voľbách

Štrnášť rokov vládol bez rovnocenného vyzývateľa. Maďarský premiér za to obdobie do takej miery premenil krajinu na svoj obraz, až ju kritici začali volať Orbanistan. Časy bez rivala vo svojej váhovej kategórii sa ale Viktorovi Orbánovi zrejme krátia. V európskych a komunálnych voľbách mu vyrástol mocný súper. Z donedávneho profitéra Orbánovho režimu Pétera Magyara sa stal jeho ostrý kritik, ktorému pozorovatelia predpovedajú, že do dvoch rokov môže vo voľbách ohroziť ďalšie panovanie päťnásobného predsedu vlády.