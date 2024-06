Expert: Mier? Číne by na Ukrajine možno vyhovovalo úplné ruské víťazstvo, ale...

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Čínsky plán?

„Čína je rozpoltená medzi podporou svojho blízkeho partnera, Ruska, a snahou o politické vyriešenie konfliktu v rámci svojej Globálnej bezpečnostnej iniciatívy. Peking pravdepodobne cíti, že jeho pomoc Moskve je spôsob, ako čeliť tomu, že Kyjev podporujú USA a iné západné krajiny. Predpokladám, že Čína by rada videla také riešenie, ktoré zohľadní bezpečnostné záujmy Ruska, tak ako ich vníma Kremeľ, ale zároveň jej umožní obnoviť vzťahy s Ukrajinou. Peking sa nechce odcudziť ani Európe, ani Moskve. Rusko však otvára nové trhy pre čínske firmy a nákup zariadení najrôznejšieho druhu zvyšuje schopnosti Kremľa zvládať vojnu, hoci sa Čína v týchto vzťahoch usiluje o citlivú rovnováhu,“ reagoval pre Pravdu riaditeľ Programu bezpečnostných štúdií na univerzite Massachusetts Institute of Technology M. Taylor Fravel.

„Neúčasť na summite neznamená, že by sme nepodporovali mier. Čína nikdy len tak nečinne nesedela, ani neprilievala olej do ohňa a už vôbec sa nedá povedať, že by z konfliktu profitovala. Namiesto toho sme neúnavne pracovali na prímerí a to vysoko ocenili rôzne strany vrátane Ruska a Ukrajiny,“ uviedla v pondelok pre médiá hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.

Peking sa usiluje presvedčiť svet, že má vlastný mierový plán pre Ukrajinu. Ten je založený na čínsko-brazílskej iniciatíve, na ktorej sa obe krajiny zhodli minulý mesiac. V podpísanom dokumente vyzvali zainteresované strany, aby dodržiavali tri zásady na deeskaláciu situácie: žiadne ďalšie rozširovanie bojiska, nijaké eskalovanie bojov a žiadne provokácie. Čínsky minister zahraničných vecí Wang I tvrdí, že to už podporilo 45 krajín z piatich kontinentov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však Peking obvinil, že sa spolu s Moskvou usiluje podkopať úspech mierového summitu. Povedal to v nedeľu v Singapure na medzinárodnej konferencii Shangri-La Dialogue.

„Rusko, ktoré využíva čínsky vplyv v regióne a využíva aj čínskych diplomatov, robí všetko pre to, aby narušilo mierový summit. Je poľutovaniahodné, že taká veľká, nezávislá a mocná krajina ako Čína je nástrojom v rukách Putina,“ vyhlásil Zelenskyj na tlačovej konferencii.

Ukrajinská hlava štátu nevysvetlila, ako táto spolupráca Pekingu a Moskvy funguje. Niečo však v rozhovore pre britský magazín New Statesman naznačil šéf diplomacie Dmytro Kuleba.

„Máme veľa informácií, možno viac, ako by som chcel vedieť. Existuje však úroveň diplomacie na povrchu a tá pod povrchom. Je nám jasné, že summit, ktorý organizujeme vo Švajčiarsku, bude úspešný. No ak sa niekomu nepáči naša iniciatíva, neznamená to, že má právo ju podkopať. A tento odkaz posielame veľmi jasne ďalej. Sme zdvorilí a chceme viesť dialóg. Nie sme však krajina, ktorá bude robiť kompromisy v otázkach životne dôležitých pre našu existenciu,“ zdôraznil ukrajinský minister zahraničných vecí. Podľa neho sú snahy Rusov sabotovať konferenciu vo Švajčiarsku systematické a hysterické. „Bojujú rovnako zúrivo proti akémukoľvek diplomatickému úsiliu ukončiť vojnu, ako bojujú na fronte a snažia sa obsadiť ďalšie ukrajinské územia. Pokiaľ ide o krajiny, ktoré ešte nepotvrdili svoju účasť, Rusi nasadzujú rôzne nástroje, aby ich presvedčili, aby to nerobili. V prípade štátov, ktoré potvrdili účasť, Rusko pracuje na tom, aby ich od toho odhovorilo alebo aby znížilo úroveň ich zastúpenia. A po tretie, propagandistická mašinéria pracuje na plné obrátky, aby po celom svete rozšírila príbeh, že konferencia je zbytočná a márna,“ vysvetlil pre New Statesman Kuleba.

Oslabenie Západu

Expert na čínsku politiku a históriu Harold Tanner zo Severotexaskej univerzity si myslí, že predstava Pekingu o mieri je pomerne jednoduchá, hoci by išla proti záujmom Ukrajiny.

„Z dlhodobého hľadiska by mohli čínski lídri uprednostniť vyrokovaný mier, na základe ktorého by Rusko malo pod kontrolou Krym, Donbas a ďalšie oblasti východnej Ukrajiny. Eskalácia vojny, ktorá by viedla k jasnému ruskému víťazstvu, by sa možno tiež počítala ako výhra Číny, ale takýto vývoj nie je možné garantovať. A akákoľvek eskalácia, ktorá by mohla viesť k ruskej porážke, a tým k zvýšeniu americkej moci, by bola pre Čínu zlá,“ uviedol pre Pravdu Tanner.

Riaditeľ Centra pre čínske štúdie na Aucklandskej univerzite Stephen Noakes naznačil, že Pekingu v celej situácii nejde ani tak o riešenie vojny na Ukrajine, ale o oslabenie Západu.

„Teória medzinárodných vzťahov nám hovorí, že každá strata pre súpera je víťazstvom pre druhú stranu. Dôležité sú relatívne zisky. Z tohto hľadiska Číne v skutočnosti nejde o to, či na Ukrajine takpovediac vyhrá alebo niečo dosiahne. Peking jednoducho potrebuje, aby víťazom nebola Amerika, respektíve Západ. Čínu by to mohlo nasmerovať k snahe dosiahnuť mier, lebo by to bola jej dohoda. Ale rovnako to môže znamenať, že sa Peking spojí s ostatnými rivalmi Západu. V podstate akákoľvek výhoda pre Rusko je potenciálnym problémom pre USA a ich spojencov. A to je dobré pre Peking. Samozrejme, čínsky líder Si Ťin-pching by to nikdy takto nepovedal,“ ozrejmil pre Pravdu Noakes.