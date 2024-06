ONLINE: AP: Spojené štáty pošlú Ukrajine druhý systém Patriot

5:55 Spojené štáty pošlú Ukrajine ďalší systém protivzdušnej obrany Patriot, informuje agentúra AP s odvolaním sa na dvoch nemenovaných amerických predstaviteľov. Tento krok už podľa nich schválil prezident Joe Biden a Washington tak reaguje na naliehavé volanie Kyjeva po posilnení protivzdušnej obrany krajiny, ktorá sa v poslednom čase bráni hlavne intenzívnym ruským úderom v severovýchodnej charkovskej oblasti.

Americkí činitelia s AP hovorili pod podmienkou zachovania anonymity vzhľadom na to, že rozhodnutie, o ktorom ako prvý napísal denník The New York Times, doteraz nebolo verejne oznámené. Ak sa informácia potvrdí, pôjde len o druhú kompletnú batériu Patriot, ktorú Spojené štáty poskytnú krajine brániacej sa už tretí rok ruskej agresii. Pentagon okrem toho Ukrajine priebežne dodáva nezverejnený počet rakiet pre tento systém. Patriotov vrátane munície dodalo napadnutej krajine napríklad tiež Nemecko.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncom mája pri návšteve Madridu žiadal o ďalšie americké systémy protivzdušnej obrany s tým, že významne pomôžu ukrajinským silám čeliť viac ako 3000 leteckým bombám, ktoré podľa neho Rusko len za minulý mesiac poslalo nielen na ukrajinské vojenské ciele, ale aj na jej energetickú sieť a civilné oblasti. Ukrajina podľa Zelenského potrebuje najmenej ďalších sedem týchto systémov, aby sa ruským útokom mohla účinne brániť.

Tento štvrtok sa v Bruseli začína dvojdňové rokovanie ministrov obrany Severoatlantickej aliancie, kde vystúpi tiež americký minister obrany Lloyd Austin. Hovorca Pentagonu Pat Ryder v pondelok novinárom povedal, že ukrajinská potreba protivzdušnej obrany bude jednou z tém zasadnutia.

Spojené štáty priebežne naliehajú na spojencov v NATO, aby poskytli Ukrajine vlastné systémy protivzdušnej obrany. Mnohí z nich sa ich však zdráhajú vzdať – najmä potom východoeurópske krajiny, ktoré sa rovnako cítia Ruskom ohrozené, poznamenala AP. Ani Washington však nechce Patriotov venovať príliš veľa, pretože sú nasadzované po celom svete na ochranu amerických síl aj spojencov USA, ako tomu bolo napríklad pri rozsiahlom vzdušnom útoku Iránu proti Izraelu v polovici apríla.