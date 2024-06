Čo viedlo strelca z pražskej fakulty k masovej vražde? Polícia už pozná odpoveď

Kozák, ktorý vlani dva dni pred Vianocami zastrelil na filozofickej fakulte v Prahe 14 ľudí a predtým v Klánoviciach muža s dvojmesačným dieťaťom a v Hostouni vlastného otca, konal sám a nemstil sa nikomu konkrétnemu. Nikto ho neradikalizoval.

Vyšetrovatelia dospeli k záveru, že išlo o osamelého útočníka, ktorého čin bol namierený proti celej spoločnosti, ktorou sa cítil nepochopený, a chcel sa tak zviditeľniť. Psychickou chorobou, ktorá by ho robila nepríčetným, ale netrpel.

Tieto závery zodpovedajúce na zásadné otázky prípadu potvrdilo portálu Seznam Správy niekoľko zdrojov detailne oboznámených s vyšetrovacím spisom.

Podľa týchto zdrojov tiež polícia vylúčila, že by vraha k činom niekto nabádal alebo že by mal dokonca komplicov. To, že by sa chcel Kozák pri vražde štrnástich ľudí na vysokej škole niekomu konkrétnemu mstiť alebo že by bol pod vplyvom nejakej skupiny, ktorá ho radikalizovala, sa nepreukázalo.

Limitom vyšetrovania je, že páchateľa, ktorý spáchal po čine na filozofickej fakulte samovraždu, už nemôžu podrobiť skúmaniu psychiatri. Vyšetrovatelia tak musia vychádzať len z listu, ktorý vrah zanechal, z informácií od okolia či z obsahu objaveného v jeho elektronických zariadeniach.

O tom, že by za strelcom mohol stáť niekto ďalší, verejne hovorila matka jednej z obetí – s odvolaním sa na zdroje z blízkeho okolia vraha.

Dotyčná osoba vraj „spomínala, že Kozáka mohol údajne naviesť nejaký bývalý policajt, ktorý bol prepustený z väzenia a zapojil sa do obchodu so zbraňami“, uviedla matka zavraždenej študentky v rozhovore pre portál Lidovky.cz.

Avšak nič také sa podľa zdrojov portálu Seznam Správy nepotvrdilo. „O žiadnom bývalom policajtovi sa v spise nehovorí. Kozák to všetko urobil sám. A je potvrdené, že strieľal aj v Klánoviciach a v Hostouni,“ povedal zdroj, ktorý pozná detaily vyšetrovania, ale nemá oprávnenie o nich informovať verejnosť.

Podľa výsledkov policajného vyšetrovania bol Kozák síce úspešný študent, ale zároveň uzavretý typ s problémami nadväzovať blízke vzťahy.

Štátna zástupkyňa Jana Murínová už koncom apríla na zasadnutí bezpečnostného výboru Poslaneckej snemovne vyhlásila, že súdna znalkyňa pracuje na jeho psychologickom profile a že už teraz je jasné, že netrpel žiadnou duševnou chorobou, hoci navštevoval psychiatriu. Podľa detektívov si bol vedomý, čo robí, a nemožno ho označiť za nepríčetného.

Vyšetrovatelia zároveň dospeli k záveru, že páchateľov plán bolo možné vopred len veľmi ťažko odhaliť.

Polícia ale krátko po udalosti oznámila, že sú medzery v systéme, kvôli ktorým sa dostal k zbraniam. Kozákovi, ktorý navštevoval psychiatriu, tak nič nebránilo získať zbrojný pas a nakúpiť veľké množstvo zbraní a munície. To sa teraz pokúša napraviť novela zákona o zbraniach.

Vyšetrovanie prípadu, ktorý vlani tesne pred vianočnými sviatkami šokoval Českú republiku, by sa mohlo oficiálne skončiť na budúci týždeň.

Dvadsiateho júna totiž polícii uplynie lehota, dokedy má streľbu na pražskej filozofickej fakulte uzavrieť. Detektívi síce ešte môžu požiadať o viac času, ale podľa štátnej zástupkyne Jany Murínovej, ktorá prípad dozoruje, sa to zrejme nestane.

„Robíme všetko pre to, aby sa to stihlo do 20. júna. A ja predpokladám, že sa to stihne,“ uviedla Murínová pre Seznam Správy. Nové zistenia ale komentovať nechcela.

Polícia od začiatku čelí kritike kvôli tomu, ako postupovala tesne pred útokom na fakulte, keď už po páchateľovi pátrala a vedela, že je nebezpečný. Predovšetkým niektoré rodiny obetí riešia, prečo policajti vypratali len posluchárne školy v Celetnej ulici, ale hlavnú budovu na Palachovom námestí nechali otvorenú, hoci ju policajná hliadka pred streľbou v rámci pátrania po Kozákovi navštívila.

Polícia sa obhajuje tým, že budovu univerzity v Celetnej uzavrela preto, že tam mal Kozák prednášku a predpokladalo sa, že by na nej mohol byť. Kriminalisti v tej chvíli vedeli, že odišiel do Prahy s tým, že chce spáchať samovraždu. Tiež už vedeli, že v rodinnom dome v Hostouni bolo nájdené mŕtve telo páchateľovho otca.

Praha / Policie CZ / Policajti kráčajú pred sídlom Karlovej univerzity po masovej streľbe v Prahe, 22. decembra 2023

Len minulý týždeň oboznámilo vedenie Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBS) bezpečnostný výbor Poslaneckej snemovne s výsledkami svojho preverovania policajného postupu.

Podľa riaditeľa GIBS Víta Hendrycha policajti urobili maximum možného, ​​pracovali efektívne a rozhodovali sa logicky. Nikto z policajtov nie je podozrivý zo spáchania trestného činu. Správa ale zostáva neverejná. GIBS sa tak chce vyhnúť odhaleniu policajných postupov, aby to nemohli zneužiť možní budúci útočníci.

„Podľa nášho vyšetrovania polícia zabrániť tejto udalosti nemohla,“ citoval Hendrycha portál Novinky.cz. Tým, že sa GIBS dopracovala záveru, uvoľnila podľa neho ruky polícii, ktorá teraz môže o veci informovať na základe vlastného uváženia.

Inšpekcia zároveň polícii navrhla, aby si vypracovala dôkladnú analýzu postupov a metodiky kvôli lepšej príprave na podobné prípady do budúcnosti. K výsledkom vyšetrovania GIBS by sa mala čoskoro vyjadriť aj polícia.