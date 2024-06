Kosovo si pripomína 25. výročie svojho oslobodenia, keď sa srbské sily stiahli po bombardovaní NATO

Kosovo v oslavuje to, čo považuje za deň oslobodenia. Deje sa tak pri príležitosti 25. výročia stiahnutia sa srbských síl. Počas vojny v rokoch 1998 až 1999 so separatistami Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK) etnických Albáncov srbské sily nedokázali splniť požiadavky Západu na zmierenie, čo prinútilo Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO) spustiť 78-dňovú bombardovaciu operáciu proti Srbsku. Tá vyústila do stiahnutia sa Srbska z Kosova.