Inšpekcia: Rušňovodič RegioJetu bol oddýchnutý, návestidlo Stoj videl. Minister poprel informácie niektorých médií

Český minister dopravy Martin Kupka poprel informácie niektorých českých médií, že príčinou minulotýždňovej tragickej nehody bol nefunkčný zabezpečovací systém počas rekonštrukcie železničnej stanice v Pardubiciach. Podľa Drážnej inšpekcie rušňovodič RegioJetu návestidlo Stoj videl a bol tiež dostatočne oddýchnutý. Uviedli to v stredu na spoločnom brífingu.

V Pardubiciach sa zrazil rýchlik do Košíc s nákladným vlakom.

V Pardubiciach sa zrazil rýchlik do Košíc s nákladným vlakom.

„Chcel by som vyvrátiť nepravdivé informácie, ktoré sa objavili v médiách a na sociálnych sieťach, že by železničná stanica Pardubice bola nezabezpečená. Nie je to pravda,“ povedal minister.

Zrážka vlakov v Pardubiciach, zahynuli štyri osoby Video

Dodal však, že Česku chýba aktívny zabezpečovač, ktorý by dokázal zabrániť stretu vlakov. V súčasnosti používaný takzvaný návestný opakovač to nedokáže a aj preto chce ČR čo najskôr prejsť na európsky systém ETCS.

Keď vlak RegioJetu stál na nástupišti, mal pred sebou podľa generálneho inšpektora Drážnej inšpekcie Jana Kučeru návestidlo, na ktorom bola návesť „opakovaná výstraha a rýchlosť 50“.

To podľa Kučeru rušňovodičovi jasne hovorilo, že na ďalšom návestidle bude návesť zakazujúca jazdu. „Rušňovodič sa s týmto vedomím rozbehol, zvyšoval rýchlosť a potom minul návestidlo zakazujúce jeho ďalšiu jazdu a následne došlo k zrážke,“ opísal okolnosti nehody. Rušňovodič RegioJetu potom podľa neho zneistel, sám si uvedomil, že urobil chybu a podarilo sa mu vlak zastaviť. Nákladný vlak však už zastaviť nedokázal.

Čítajte viac Príčinou tragédie v Pardubiciach bola konštrukčná chyba, uviedol RegioJet. Spacie vozne sťahuje z prevádzky

Systém zo 60. rokov minulého storočia

Riaditeľ inšpekcie Jiří Kolář dodal, že obaja rušňovodiči nemali prekročenú dobu jazdy a boli dostatočne oddýchnutí. Spresnil, že dotknuté vozne RegioJetu majú 43 rokov a okrem tejto spoločnosti ich deväť prevádzkujú aj České dráhy. Do oboch spoločností už preto naplánovali kontrolu.

Zástupcovia českej Správy železníc uviedli, že v súčasnosti používaný zabezpečovací systém na českej železnici pochádza zo 60. rokov minulého storočia. Podotkli, že vykazuje mnoho nedostatkov a je do vysokej miery postavený na zodpovednosti človeka.

V porovnaní s tým európsky ETCS kontroluje, či vodič zastaví pred návestidlom Stoj a či rešpektuje traťovú rýchlosť. Rušňovodiča „stráži“ a ak limity prekročí, systém automaticky zasiahne a začne brzdiť vlak.

Čítajte viac Hrobové ticho a zmätení ľudia na koľajniciach. Moment zrážky zaznamenala priemyselná kamera

K tragickej nehode vlakov došlo minulý týždeň v stredu pred polnocou pri novej stanici Pardubice – centrum. S nákladným vlakom sa tam čelne zrazil expresný vlak spoločnosti RegioJet, ktorý smeroval do Košíc a ďalej do ukrajinského Čopu. Pri nehode zomreli štyria ľudia a takmer 30 sa zranilo. Medzi obeťami boli dve Slovenky a dvaja ukrajinskí občania. Štyri Slovenky pri nehode utrpeli zranenia.