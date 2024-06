Veľvyslanec Ukrajiny: Spravodlivý mier je aj v záujme Slovenska

Vieme, kto je vo vojne agresorom, ale Rusko bude potrebné pre dosiahnutie mieru. Prečo nebolo pozvané na mierový summit?

Nevidíme žiadnu ochotu nášho nepriateľa zapojiť sa do dialógu a obnoviť mier za spravodlivých podmienok. Rusko každý deň naďalej spôsobuje rozsiahle ľudské utrpenie a deštrukciu a vytvára globálne riziká a krízy. Všetky fakty ukazujú, že sa snaží, aby vojna pokračovala, a chce zničiť ukrajinský štát. Preto je účasť ruských predstaviteľov na mierovom procese v tejto fáze nemožná. Za týchto okolností je cesta k mieru postupná a tento proces by sa mal začať tým, že sa svetová väčšina zjednotí na základných princípoch mieru. Naším aktuálnym cieľom je spojiť snahy celého medzinárodného spoločenstva a vydať jasné vyhlásenie, že toto je cesta ku skutočnému mieru. Len keď bude Rusko čeliť spoločnému hlasu globálnej väčšiny, nebude už schopné niekoho oklamať. Práve preto je mierový summit vo Švajčiarsku 15. – 16. júna taký kľúčový. A preto je také dôležité, aby sa na ňom zúčastnilo čo najviac krajín.

Kuleba: Rusko klame. Mierové rokovania zničil Putin, nie Johnson Video Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba povedal, že tvrdenia, že na jar 2022 boli Kyjev a Moskva blízko k mierovej dohode, sú len súčasťou ruskej propagandy. / Zdroj: Twitter D. Kulebu

Existuje scenár, na základe ktorého by Ukrajina súhlasila s pozvaním Ruska na summit?

Rusko môže byť prizvané do mierového procesu len vtedy, keď bude medzinárodné spoločenstvo pripravené predstaviť spoločne dohodnutý mierový rámec a schválený postup. Môže sa to stať ešte pred druhým mierovým summitom. Ukrajina ako obeť ruskej agresie má plné právo vytýčiť cestu a víziu na skončenie vojny v súlade s medzinárodným právom a so zásadami spravodlivosti. Sme pripravení vypočuť si a prediskutovať všetky návrhy na riešenie vojny, ale na našej vlastnej platforme. Náš mierový plán zostáva jediným realistickým a komplexným návrhom na obnovenie územnej celistvosti Ukrajiny a zaistenie bezpečnosti a spravodlivosti pre celé medzinárodné spoločenstvo. Desať bodov mierového plánu Ukrajiny vychádza z medzinárodného práva a zásad Charty OSN. Každý z nich odráža už prijaté rezolúcie Valného zhromaždenia OSN vrátane rezolúcie – Zásady Charty OSN, na ktorých spočíva komplexný, spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine – prijatej 141 hlasmi 23. februára 2023.

zväčšiť Foto: Ukrajinská ambasáda na Slovensku Ukrajina, Myroslav Kastran Ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko a Čínu zo snahy podkopať summit. Uviedol, že Moskva sa usiluje odradiť ostatné štáty od účasti na podujatí a že na tom pracuje aj Peking. Ako sa o to Rusko a Čína snažia? Koľko krajín očakávate vo Švajčiarsku?

Ukrajina a Švajčiarsko poslali pozvánky vyše 160 potenciálnym účastníkom. K dnešnému dňu účasť potvrdilo vyše 100 krajín a medzinárodných organizácií. Tešíme sa na všetkých pozvaných lídrov, ktorí rešpektujú ciele a zásady Charty OSN. Rusko sa snaží narušiť summit vo Švajčiarsku troma spôsobmi. Po prvé, diskreditáciou stretnutia, keď sa usiluje nahovoriť štátom, že je bezvýznamné. Po druhé, chce presvedčiť jednotlivé krajiny, aby sa na summite nezúčastnili. A po tretie, snaží sa prehovoriť štáty, ktoré už potvrdili účasť, aby vyslali zástupcov na najnižšej možnej úrovni. Rusko najaktívnejšie pracuje s krajinami v Afrike, Ázii a Južnej Amerike. Pokiaľ ide o Čínu, vedieme s ňou aktívny dialóg o našej vízii, ako dosiahnuť mier. Keďže ukrajinsko-čínske bilaterálne vzťahy boli vždy založené na vzájomnom rešpektovaní suverenity a územnej celistvosti, domnievame sa, že tieto zásady by mali byť základom každého mierového plánu. Minulý týždeň sa v Pekingu uskutočnili politické konzultácie medzi ministerstvami zahraničných vecí Ukrajiny a Číny. Naše stanovisko zostáva nezmenené. Účasť Číny na mierovom summite by mohla byť dobrou príležitosťou prakticky prispieť k nastoleniu spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine a jasne by ukázala skutočne vyvážený postoj Pekingu k rusko-ukrajinskej vojne.

Zdá sa, že summit sa zameria na praktické ciele, ako sú dosiahnutie jadrovej bezpečnosti, potravinovej bezpečnosti a prepustenie vojnových zajatcov a ukrajinských detí zadržiavaných v Rusku. Hoci sú všetky tieto veci dôležité, ako môžu viesť k mieru a deklarovanému cieľu Ukrajiny, ktorým je obnovenie územnej celistvosti štátu v rámci medzinárodne uznaných hraníc?

<AK> Summit bude rozhodujúcim krokom k dosiahnutiu mieru za spravodlivých podmienok. Bude to možno prvý takýto precedens, keď mierový proces nebude založený na podmienkach agresora alebo tretej strany, takzvaného neutrálneho sprostredkovateľa. Najdôležitejšie je, že na schôdzke sa stretnú vedúci predstavitelia zo všetkých kontinentov, ktorí rešpektujú medzinárodné právo a zásady Charty OSN. Toto podujatie bude pokračovaním predchádzajúcich diskusií, ktoré sa v posledných mesiacoch uskutočnili vo formáte stretnutí poradcov pre národnú bezpečnosť na základe ukrajinskej mierovej formuly. Konali sa v Kodani, Džidde, na Malte a v Davose. Summit by potom mal byť zároveň impulzom pre sériu tematických stretnutí v rôznych krajinách na ministerskej, parlamentnej, expertnej a inej úrovni s cieľom pripraviť podrobné návrhy pre vedúcich predstaviteľov štátov. Cieľom tohto politického procesu je vypracovať a dohodnúť jednotný prístup ku skončeniu vojny a k obnoveniu územnej celistvosti Ukrajiny. Tri body mierového plánu majú najširší možný konsenzus. Môžu zjednotiť všetkých medzinárodných aktérov, pretože sú v súlade so všeobecne uznávanými ľudskými hodnotami. Tieto témy ovplyvňujú bezpečnosť stoviek miliónov ľudí na celom svete, a preto je povinnosťou každého zodpovedného štátu vyvinúť úsilie o riešenie problémov v týchto oblastiach. Rozhodnutie globálneho mierového summitu, ktorého konečná verzia sa ešte môže zmeniť na základe výsledkov rokovaní, obsahuje tri hlavné zásady.

Ako by ste ich opísali?

Po prvé, zariadenia na výrobu atómovej energie musia byť bezpečné a akákoľvek hrozba použitia jadrových zbraní je neprijateľná. Jadrové zariadenia vrátane záporožskej elektrárne musia fungovať pod ukrajinskou kontrolou a v súlade so zásadami Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Po druhé, potravinová bezpečnosť by nemala slúžiť ako zbraň. Na to je potrebné zaručiť voľnú a bezpečnú námornú dopravu v Čiernom a Azovskom mori. Ukrajina by mala mať prístup k tretím stranám pre svoje poľnohospodárske výrobky. Tretia zásada uvádza, že všetci vojnoví zajatci by sa mali vrátiť na Ukrajinu vrátane všetkých deportovaných a nezákonne vysídlených ukrajinských detí a civilistov.

Bude sa konať mierový summit, ale Ukrajina zároveň tvrdí, že potrebuje viac zbraní zo Západu. Ako reagujete na názory, že sa to navzájom vylučuje?

Ukrajina má veľké, ale neúspešné skúsenosti s rokovaniami s Ruskom v rokoch 2014 – 2022. Dobre sme sa naučili jednu vec. Hlavným problémom je, že Rusko nikdy nevyjednáva na základe dobrej vôle. Dvesto kôl mierových rokovaní v rokoch 2014 – 2022 sa skončilo tým, že Moskva narušila mierový proces a začala totálnu vojnu proti Ukrajine. Aby sme sa vyhli opakovaniu chýb z minulosti, keď po každom kole rokovaní bolo jedinou reakciou Ruska použitie zbraní, je jedným z našich kľúčových cieľov rozhodne reagovať na ruské teroristické útoky či vydieranie. Znamená to zabezpečiť Ukrajine zbrane, ktoré nám pomôžu zastaviť Rusko a preventívne zabránia jeho ďalším útokom. Výhodou nášho nepriateľa je, že každý deň útočí raketami, navádzanými bombami a dronmi. Aby sa Ukrajina mohla brániť a stabilizovať situáciu, musí mať aspoň toľko zbraní a munície ako Rusko.

Zelenskyj: Putinovo Rusko predstavuje súčasný nacizmus Video V deň výročia konca druhej svetovej vojny 8. mája Rusko zaútočilo na Ukrajinu viac ako 50 raketami a viac ako 20 dronmi Šáhid. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že takto sa správajú súčasní nacisti v Moskve. / Zdroj: FB V. Zelenského

Ako by Ukrajina definovala úspech summitu?

Úspechom je už to, že čoraz viac štátov vyjadruje podporu ukrajinskému mierovému plánu a stretnutiu vo Švajčiarsku. V Rusku táto pozitívna dynamika vyvoláva hystériu. Moskva sa summitu obáva, pretože nemá záujem o mier za podmienok Ukrajiny. Tiež sa bojí, že stretnutie naruší ruský mýtus, že Ukrajinu podporuje len Európa a Severná Amerika, zatiaľ čo zvyšok sveta je na strane Kremľa. Mierový summit nepochybne posilní pozíciu Ukrajiny. Bude ukážkou, že víziu dosiahnutia spravodlivého mieru a dodržiavania zásad Charty OSN nemá len Ukrajina, ale že je to názor väčšiny sveta, čo nemôže úplne ignorovať ani krajina ako Rusko. Po mierovom summite bude pre Moskvu vo všeobecnosti oveľa ťažšie presadzovať svoje medzinárodné iniciatívy.

Hoci Ukrajina spolupracuje so Slovenskom, jeho vládni predstavitelia pravidelne obviňujú Západ z predlžovania vojny dodávkami zbraní Kyjevu. Kritici tvrdia, že tým v skutočnosti hovoria, že Rusko by si mohlo výmenou za mier ponechať okupované územia. Čo očakávate od Slovenska na summite?

Stručne povedané, očakávame, že všetci naši partneri poskytnú jasnú a jednoznačnú podporu úsiliu o dosiahnutie spravodlivého mieru. Rád by som pripomenul, že politické vedenie Slovenska bez ohľadu na stranícku príslušnosť dôsledne deklaruje nutnosť rešpektovať medzinárodné právo ako univerzálny a účinný nástroj na riešenie sporov a budovanie medzištátnych vzťahov. S týmto prístupom sme vždy súhlasili. Medzinárodné právo a poriadok, ktorý vznikol v medzinárodných vzťahoch po druhej svetovej vojne, bol vytvorený s cieľom zabezpečiť rovnosť štátov bez ohľadu na ich vojenskú silu alebo ekonomický potenciál. Vtedy sa svetoví lídri dohodli, že suverenita štátov a ich územná celistvosť sa nesmie porušovať. Podľa môjho názoru to bolo vlastne uznanie, že ľudstvo dosiahlo určitý stupeň vývoja, keď sa zásady a hodnoty založené na spravodlivosti a ľudskosti stali základom celej globálnej bezpečnostnej architektúry, z ktorej sme ťažili až do roku 2014. Myslím si, že nie je potrebné vysvetľovať, čo teraz vnímame. Ukrajina chce mier. Spravodlivý mier založený na medzinárodnom práve a Charte OSN. Očakávame, že všeobecné pravidlá, ktoré nás všetkých dlhé roky chránili, budú platiť aj naďalej. V opačnom prípade nás všetkých čaká chaos. Preto nepochybujem, že demokratické Slovensko a každá iná krajina, pre ktorú demokratické hodnoty nie sú prázdnym heslom, má rovnaký záujem.