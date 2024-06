WHO: Tabak, alkohol a fosílne palivá ročne v Európe zabijú 2,7 milióna ľudí

V dôsledku konzumácie tabaku, alkoholu a priemyselne spracovaných potravín a na následky používania fosílnych palív ročne zomiera 2,7 milióna Európanov, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Vyzvala zároveň vlády jednotlivých štátov, aby zaviedli prísnejšiu reguláciu výrobkov ohrozujúcich ľudské zdravie, napísal britský The Guardian.

V prelomovej správe WHO uviedla, že silné priemyselné odvetvia prispievajú k zlému zdravotnému stavu a následným predčasným úmrtiam tým, že používajú klamlivú reklamu a účinný marketing, a zasahujú tak do úsilia vlád v prevencii smrteľných chorôb ako sú rakovina, srdcové choroby a cukrovka.

Nová správa vypočítava, že fosílne palivá, tabak, alkohol a vysoko priemyselne spracované potraviny (takzvané UPF) sú zodpovedné za viac ako 7 400 úmrtí denne naprieč 53 štátmi európskeho priestoru. Celkovo tieto štyri priemyselné odvetvia spôsobujú 2,7 milióna úmrtí v Európe ročne, čo zodpovedá zhruba štvrtine (24,5 percenta) z celkových štatistík úmrtnosti.

Zistenia Svetovej zdravotníckej organizácie podľa The Guardian predstavujú bezprecedentný útok na obrovské škody, ktoré veľké korporácie a ich produkty spôsobujú ľudskému zdraviu. Správa opisuje, ako „veľký priemysel“ používa zjavné aj skryté metódy na zvýšenie svojich ziskov tým, že sa snaží zdržiavať a mariť vznik verejných politík zameraných na zlepšenie zdravia obyvateľstva.

„Neveľký počet nadnárodných korporácií má významnú moc nad politickým a právnym prostredím, v ktorom pôsobia, a braní regulácií vo verejnom záujme, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ich zisky,“ uvádza sa v správe WHO.

„Taktiky priemyslu zahŕňajú zneužívanie zraniteľných ľudí prostredníctvom cielených marketingových stratégií, zavádzanie spotrebiteľov a používanie nepravdivých tvrdení o prospešnosti jeho výrobkov alebo prospešnosti životnému prostrediu,“ uviedol regionálny riaditeľ organizácie WHO pre Európu Hans Kluge.

Obezitologička Penesová: Dôsledky obezity u detí sú viditeľné, vzniká začarovaný kruh Video Zdroj: TV Pravda

Tieto údaje nadväzujú na výskum z roku 2023, ktorý zistil, že alkohol, tabak, priemyselne spracované potraviny a nápoje a fosílne palivá spôsobujú ročne na celom svete 19 miliónov úmrtí, čo predstavuje 34 percent všetkých úmrtí.

Analýza WHO ďalej ukazuje, že žiadna z európskych krajín nedosahuje ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja, ktorými sú zastavenie nárastu obezity alebo zníženie fajčenia u osôb starších ako 15 rokov o 30 percent. Týchto 53 krajín spotrebuje viac alkoholu ako ktorýkoľvek iný región sveta (WHO pre Európu zahŕňa do svojej oblasti 53 krajín, pozn.).

Obezitologička Penesová: Na boj s obezitou nebude stačiť len daň zo sladených nápojov Video Zdroj: TV Pravda

Napriek zdravotným rizikám len malá časť európskych krajín zakázala fajčenie na verejných miestach, zatiaľ čo snahy o zníženie príťažlivosti škodlivých výrobkov prostredníctvom jednotných obalov, zdanenia alkoholu a jasného označovania potravín sa tiež príliš neujali, píše The Guardian.