Diktátor sľubuje férové voľby a pohľadá básne zo svojej mladosti. Vytvoria z Lukašenka novodobého Lenina?

Voľby sa musia konať najneskôr do 20. júla 2025. „Musíme ich uskutočniť dôstojne. Neuraziť ľudí. To je podstatné. Voľby pre ľudí, pre náš štát," citovala Lukašenka agentúra BelTA. Víťaz je však vopred známy: v neslobodnom režime sa nemôže stať prezidentom nikto iný ako tento 69-ročný diktátor.

O budúcoročnom hlasovaní Lukašenko hovoril na stretnutí s predsedom Ústrednej volebnej komisie Igorom Karpenkom. „Postaráme sa o usporiadanie volieb tak, aby vás ani komár nepoštípal na nose," odkázal Lukašenko voličom. „Nie je potrebné, ako to bolo aj po minulé roky, vyvíjať tlak. Tieto voľby sme schopní uskutočniť spravodlivo a slušne," dodal autoritársky vládca krajiny, v ktorej sa nachádza za mrežami viac ako 1300 politických väzňov.

V posledných voľbách, ktoré sa konali v auguste 2020, Lukašenko oficiálne získal viac ako 80 percent hlasov. Opozičnú protikandidátku Sviatlanu Cichanovskú podľa Ústrednej volenej komisie podporilo zhruba 10 percent voličov (ostatní si rozdelili zvyšok hlasov). Opozícia však bola presvedčená, že vyzývateľke Lukašenka odovzdalo svoj hlas najmenej 56 percent Bielorusov.

Lukašenko má síce vopred zabezpečený ďalší mandát hlavy štátu, jeho propagandisti však pre istotu usilovne dotvárajú dojem o jedinečnom a nenahraditeľnom vládcovi, ktorý vyniká nielen ako politický líder. Zo zahraničia povolali do Minsku ospevovať Lukašenka ruského maliara Alexandra Šilova, ktorý má v zbierke ocenení z niekdajšej komunistickej éry aj titul národný umelec Sovietskeho zväzu. Svoje diela vystavoval v minskom Paláci nezávislosti. Šilov označil Lukašenka za veľkého prezidenta a s nadšením spomínal na štyri hodiny, ktoré s ním v minulosti strávil v galérii v Moskve. Očividne mal zážitok na celý život.

Šilov zdôraznil, že Lukašenko sa nesprával v galérii ako politik, ale ako človek znalý umenia. „Rozprával sa so mnou tak, že vznikal dojem, že je to človek patriaci umeniu. Takých politikov som ešte nevidel. Nehovorí diplomatickou rečou s ľuďmi, ale so srdcom a s dušou. A celý svoj život, čo už čas dokázal, ako zastáva funkciu hlavy štátu, položil na oltár vlasti. Žije Bieloruskom. Nevídané," citoval Šilova server Belarus segodňa.

O poetickom talente Lukašenka sa Bielorusi dopočuli priamo od neho, keď rečnil na mediálnom fóre v Mohiľove, čo je mesto vo východnej časti štátu. Svoju tvorbu v mladosti ponúkal do regionálnych novín. „Písal som verše. Zdalo sa mi, že sú dobré, perfektné," podotkol. Nepochodil však. „Pokúsim sa ich teraz nájsť. Mal som básne v zošite, zrejme ho mám niekde doma. Dnes by som ich už nenapísal, podobne ako by som sa nemohol venovať hudbe, pretože hlavu mi zamestnávajú iné veci," citovala ho BelTA.

Neobjavili sa nijaké správy o tom, že by sa propagandisti tešili, že Lukašenko pohľadá svoje staré rýmy, aby ich mohli knižne vydať, ale uznávaný literát sa z neho asi stane. Reč o tom prišla na tlačovej konferencii Zväzu spisovateľov Bieloruska pri príležitosti 90. výročia jeho založenia. Valerij Šumilov, novinár štátnej propagandy, sa opýtal, prečo nemôže držať v ruke zborník prejavov prezidenta. „Bola by to učebnica pre celé ľudstvo," citoval ho server Zerkalo. Predseda zväzu Alexandr Karľukejvič reagoval, že je to pozoruhodná myšlienka: národ by získal hodnoverný zdroj Lukašenkových výrokov. Čestný predseda Nikolaj Černigec poznamenal, že prezidenta už nabádal, aby prijal členstvo v ich zväze, ale má plné ruky inej práce. Nateraz je teda otázne, kedy sa Bielorusi dočkajú svojho novodobého Lenina v podobe zobraných spisov Lukašenka.

Šumilov sa veľmi rád podlizuje Lukašenkovi. Ukážkovým príkladom bolo, keď v januári tohto roku dostal slovo na tlačovke Národnej akadémie vied Bieloruska. Nielenže sa tiež pýtal, prečo prejavy a rozhovory hlavy štátu nenájde v žiadnej knihe, ale ešte sa aj vyzvedal, prečo ho dosiaľ nenavrhli na Nobelovu cenu (nekonkretizoval, či má na mysli ocenenie za mier). Šéf akadémie Vladimir Gusakov povedal, že o zborníku už vážne uvažoval, ale zatiaľ mu chýba súhlas od prezidentskej kancelárie. A ako vidí perspektívu najslávnejšieho ocenenia na svete v prípade Lukašenka? „Čo sa týka Nobelovej ceny… Možno v kategórii za mier? Ale viete, teraz je Nobelova cena veľmi spolitizovaná a dokonca privatizovaná Američanmi… Ignorujú všetkých ostatných: Rusko, Čínu, malé Bielorusko, samozrejme," Gusakov odpovedal Šumilovovi, ktorý sa správa ako kedysi najviac zaslepení obdivovatelia Lenina či Stalina.