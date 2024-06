Čaputová a Pavel si navzájom udelili najvyššie štátne vyznamenania

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová si vo štvrtok na Pražskom hrade prevzala z rúk českého prezidenta Petra Pavla najvyššie české štátne vyznamenanie Rad Bieleho leva občianskej skupiny I. triedy, a to za obzvlášť vynikajúce zásluhy v prospech ČR. Pavlovi zároveň udelila najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi ČR a SR.

„Zuzana Čaputová sa počas svojho pôsobenia vo funkcii prezidentky Slovenskej republiky v rokoch 2019 až 2024 zaslúžila o upevnenie vzťahov medzi Českou a Slovenskou republikou a v rámci rozvoja týchto vzťahov aktívne prispievala k posilňovaniu hodnôt demokracie, slobody a ľudských práv v oboch krajinách i širšom európskom priestore ," uviedol vedúci prezidentskej kancelárie Milan Vašina.

Pavel na Čaputovej ocenil ľudskosť, vľúdnosť, ústretovosť či snahu porozumieť ľuďom a počúvať ich. Jej vzťah k Česku podľa neho prispel k zlepšeniu spolupráce. Zaspomínal na spoločnú cestu vlakom na Ukrajinu napadnutú Ruskom či vládnym špeciálom do Reykjavíku na rokovanie Rady Európy.

Vyznamenanie Čaputovej udelil, pretože napĺňa všetky rysy, ktoré by hlava štátu demokratickej krajiny podľa neho mala mať. Tým, ako plnila svoju prezidentskú úlohu, bola vzorom pre mnoho predstaviteľov v Európe i vo svete, myslí si český prezident.

Prístup Čaputovej k Česku prispel podľa Pavla k výraznému zlepšeniu vzťahov nielen na občianskej, ale aj oficiálnej úrovni. Ocenil priamu podporu českého predsedníctva v Rade EÚ v roku 2022 alebo spoluprácu v inštitúciách v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) či Vyšehradskej skupiny.

Pavel poďakoval Čaputovej za spôsob, akým k funkcii pristupovala a za to, čo všetko urobila pre slovenských občanov. „Aj keď, ako to už niekedy býva, mnohí to docenia až neskôr,“ podotkol. Čaputová sa podľa neho držala svojich morálnych hodnôt a preukazovala svoju integritu aj v dobách politicky turbulentných či v časoch, keď zažívala osobné útoky.

Česká hlava štátu si cení aj to, že na medzinárodnom poli sa Čaputová držala rovnakých princípov ako na Slovensku. „Dávala vždy dôraz na dodržiavanie medzinárodných pravidiel a nedeliteľnosti slobody,“ dodal Pavel.

„Mám veľký rešpekt a úctu k spôsobu, akým vykonávate svoju funkciu,“ povedala Čaputová pri odovzdávaní vyznamenania Pavlovi. Ocenila jeho principiálnosť prameniacu z jeho silného zmyslu pre česť, statočnosť vychádzajúca zo silnej vnútornej potreby chrániť verejný záujem a bezpečnosť, ale aj jeho neoblomnosť a konzistentnosť pri formovaní zahraničnopoli­tickej orientácie SR. „Náš vzťah, blízkosť hodnotová, názorová a ľudská asi najlepšie reprezentuje potenciál blízkosti medzi našimi národmi,“ dodala.

Prezidenti Česka a Slovenska si navzájom odovzdali najvyššie štátne vyznamenanie aj v roku 2013, a to vtedajší prezidenti Václav Klaus a Ivan Gašparovič. Od exprezidenta Miloša Zemana v roku 2019 dostal vyznamenanie bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster.

Čaputová krátko pred skončením mandátu návštevou Česka zavŕšila rozlúčkové zahraničné cesty. Pavol ju na Hrade privítal aj v stredu, rokovali okrem iného o dopadoch vojny na Ukrajine či medzištátnej spolupráci. Pavol s manželkou Evou a Čaputová s partnerom Jurajom Rizmanom dnes tiež raňajkovali v zámockom parku v Lánoch.

Pavol predminulý týždeň udelil Rád Tomáša Garrigua Masaryka III. triedy generálnemu tajomníkovi NATO Jensovi Stoltenbergovi za vynikajúce zásluhy o rozvoj demokracie. Rád TGM I. triedy od neho v marci dostal bývalý americký prezident Bill Clinton.