Žiadne zľutovanie: Rusi pri obliehaní Mariupoľu vyhladovali mesto. Putin nesie zodpovednosť za smrť tisícok civilistov

Ruské invázne sily používali počas 85 dní trvajúceho obliehania ukrajinského mesta Mariupoľ v roku 2022 ako vojenskú taktiku vyhladovania civilistov. Uviedla to podľa agentúry Reuters organizácia špecializujúca sa na humanitárne právo Global Rights Compliance vo svojej správe. Podľa denníka The Guardian ju predkladá Medzinárodnému trestnému súdu (ICC), právnici sa domnievajú, že stratégia odopierania jedla a základných služieb v Mariupole by mohla byť považovaná za vojnový zločin.