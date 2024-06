ONLINE: Ruské rakety zničili polovicu energetickej infraštruktúry Ukrajiny, zimu nemusí zvládnuť

6:30 Ukrajina potrebuje v priebehu týždňov mať k dispozícii viac protivzdušnej obrany, aby umožnila opravu polovice svojej energetickej infraštruktúry zničenej ruskými útokmi, inak nebude schopná uspokojiť dopyt v zime, povedal pre agentúru Reuters ukrajinský minister energetiky German Galuščenko. Minister uviedol, že Rusko zintenzívňuje útoky na energetické systémy, čo sťažuje opravy a sťažuje zásobovanie.

Ruské raketové a dronové útoky na ukrajinský energetický sektor sa od marca zintenzívnili, čím sa znížila jeho výrobná kapacita na polovicu, čo malo za následok postupné výpadky prúdu, a to aj v hlavnom meste Kyjev.

„Máme päť mesiacov pred zimou. Ak nebudeme môcť (energetiku) chrániť teraz… nemôžeme robiť opravy. Len 50 % nestačí na to, aby sme prekonali zimu,“ povedal Galuščenko. „Ešte majú čas pred zimou nás znova a znova napadnúť,“ dodal. „Aj keď niečo opravíte alebo reštartujete niektoré jednotky bez protivzdušnej obrany, veľmi vám to nepomôže, pretože to znova zničia.“

V zime je dopyt po energii na Ukrajine najvyšší, keďže teploty klesajú hlboko pod nulu.

Ukrajina lobuje najmä za protiraketovú obranu Patriot vyrobenú v USA, ktorá sa ukázala ako životne dôležitá pre šance Kyjeva na zostrelenie ruských balistických a hypersonických rakiet. Galuščenko povedal, že Ukrajina potrebuje sedem až deväť takýchto systémov a budú potrebné v priebehu niekoľkých týždňov.

„Teraz žijeme s obmedzeniami, dokonca aj v lete, pretože nemôžeme pokryť… túto zničenú výrobu,“ povedal. „Nedá sa to pokryť dovozom.“

Galuščenko povedal, že Rusko zasiahlo aj lokality s obnoviteľnou energiou vrátane solárnej stanice.

Svoje poznámky predniesol na okraj konferencie v Berlíne, kde sa Ukrajina snažila oživiť slabnúcu západnú podporu. Švajčiarsko hostí tento víkend samit s cieľom nájsť cestu k mieru na Ukrajine, ale Čína sa mu vyhýbala a Rusko, ktoré nebolo pozvané, ho odmietlo ako stratu času, uvádza agentúra Reuters.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij, ktorý sa zúčastnil berlínskej konferencie, vystúpil aj v nemeckom parlamente, kde jeho prejav bojkotovali dve strany vrátane krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD), ktorej podpora v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu vzrástla. Galuščenko povedal, že Európania, ktorí hlasovali za proruské strany, nedokázali pochopiť hrozbu, ktorú predstavuje Rusko.

„Pravdepodobne máte očakávania, ktoré vám umožňujú cítiť sa bezpečne a pokojne,“ povedal. „Ale to je veľká chyba. Niekedy sa zdá, že je to… ďaleko od nás. Buďte si istý, že budete ďalší. Agresori… sa nikdy nezastavia,“ dodal podľa Reuters.