"Povedala, že otec bol legitímny cieľ." Slová 7-ročnej vojnovej siroty môžu ruskú lekárku dostať na dlhé roky za mreže

Incident sa udial na jednej z moskovských kliník v posledný januárový deň tohto roka. Akinšinová sa pohádala s lekárkou a svoj konflikt zahorúca opísala na sociálnej sieti. Ďalší deň jej rozhorčené tvrdenia zverejnil populárny telegramový kanál Mash.

Prípad sledujú aj ďalšie ruské médiá. O 34-ročnej Akinšinovej pritom viaceré píšu ako o vojnovej vdove po Antonovi Seslavinskom. Ten dobrovoľne narukoval do armády a vlani v lete padol na Ukrajine.

Podľa BBC sa ale manželia v skutočnosti rozviedli už v roku 2020, a v januári 2022 Akinšinová otca svojich dvoch detí dokonca zažalovala, lebo jej neplatil výživné.

Všetko sa to začalo nespratnosťou sedemročného chlapca v ordinácii, kam ho matka priviedla pre problémy s okom. Akinšinová jeho správanie lekárke vysvetlila stratou otca.

„Najprv prejavila súcit, pýtala sa ako sa to stalo, odpovedala som, že na SVO (skratka pre špeciálnu vojenskú operáciu, ako v Rusku označujú vojnovú agresiu proti Ukrajine – pozn. red.). A potom Bujanovová ožila,“ citoval Mash Akinšinovú.

„Nasledovali otázky, či išiel sám, kde predtým pracoval, ako zomrel a kde. A potom mi povedala, že môj bývalý manžel a otec mojich detí, rovnako ako ďalší príslušníci ruských ozbrojených síl, sú legitímnym cieľom Ukrajiny a že Rusko zaútočilo na Ukrajinu a ruské ozbrojené sily zabíjajú civilistov na Ukrajine. A tiež sa ma absolútne posmešne spýtala, či sledujem správy a aké?“

Na záver videa, ktoré Akinšinová nahrala na svoj mobil, požiadala o radu: „Kde sa mám sťažovať na túto špinu, aby ju … (vulgárna nadávka – pozn, red.) mohli vyhodiť z krajiny a posadiť k čertom rohatým?“

Hneď ďalší deň zareagoval Alexandr Bastrykin, šéf Vyšetrovacieho výboru, ruskej obdoby FBI, a nariadil promptne začať trestné stíhanie Bujanovovej.

Lekárku, ktorá dostala od vedenia kliniky hodinovú výpoveď, policajti podrobili päťhodinovému nočnému výsluchu. Spravili u nej domovú prehliadku, po ktorej – ako vidno na snímkach zverejnených na sociálnej sieti, zanechali jej byt ako po živelnej pohrome – s rozhádzanými vecami, poškodenou posteľou i strhanými tapetami. Zhabali jej mobilný telefón, kde v korešpondencii lekárky podľa vyšetrovateľov našli príznaky proukrajinských postojov.

Bujanovová sa ocitla vo vyšetrovacej väzbe, o celu sa delí s tridsiatimi ďalšími ženami. Jej proces sa začal už v polovici mája. Najdramatickejší moment ale nastal až minulý štvrtok, keď obžaloba na treťom pojednávacom dni prečítala záznam tajnej služby FSB z údajnej výpovede sedemročného chlapca.

„Keď som bol v ordinácii lekárky, začal som sa baviť s mydlom a umývadlom. Lekárka sa spýtala matky: ‚Ako sa to správa váš syn?‘ Mama povedala, že som rozrušený kvôli ockovi, pretože ocka zabili na SVO. Lekárka povedala mame, že otec bol legitímnym cieľom Ukrajiny, Rusko je agresorská krajina,“ citoval portál Mediazona tajnou službou reprodukované slová, ktoré by málokto očakával od predškoláka.

„Od toho, čo som počul, som sa cítil zle, pretože hovorila zlé veci o ockovi. Nie je to tak, pretože ocko je náš hrdina, bránil našu krajinu, Rusko,“ pokračuje zápis z výpovede malého svedka.

Na otázku dôstojníka FSB, či si presne zapamätal slová lekárky, chlapec podľa záznamu odpovedal: „Áno, pamätám si ich, pretože v tej chvíli som sa veľmi zľakol po vyrieknutých slovách o ockovi.“

To, či dieťa bolo prítomné počas rozhovoru lekárky s matkou, je kľúčová okolnosť – pod paragraf o „dezinformáciách" o ruskej armáde totiž spadá len ich verejné šírenie, upozorňuje obhajoba. Rozhovor dvoch ľudí je neverejná záležitosť. Iná vec by bola, keby kontroverzný rozhovor mal svedka.

Klinika, kde k incidentu došlo, oznámila, že nemôže poskytnúť súdu zvukový záznam rozhovoru v ordinácii. Ministerstvo zdravotníctva v Moskve síce takéto zvukové záznamy vyžaduje od decembra 2023, klinika však tvrdí, že nahrávka je nekvalitná a ako dôkaz nepoužiteľná.

Samotná Akinšinová, ktorá na lekárku podala trestné oznámenie, na súde najskôr uviedla, že si nepamätá, či bol jej syn počas inkriminovaného rozhovoru v ordinácii prítomný.

„V pôvodnej verzii vyšetrovania bolo dieťa za pootvorenými dverami ordinácie a mohlo konverzáciu počuť. Neskôr bol vykonaný vyšetrovací experiment, ktorý ukázal, že dvere boli vybavené automatickým zatváraním a spoza dverí nebolo možné nič počuť,“ pripomína nezávislý telegramový kanál Sota.

Akinšinová neskôr výpoveď zmenila a vyhlásila, že chlapec bol v ordinácii a všetko počul.

Pediatrička Bujanovová popiera, že by hovorila o „legitímnom cieli Ukrajiny“ a vo všeobecnosti, že by sa rozhovor s Akinšinovou zvrtol na politiku a „špeciálnu operáciu“. „Môžem sa prežehnať, som veriaca,“ zaprisahávala sa. „Som lekárka, nemôžem vyriecť také slová, je to choré, sú to choré slová.“

Na súdnom pojednávaní prokurátor prečítal popis záznamu bezpečnostnej kamery z chodby kliniky. Na videu vidno, ako dieťa odchádza z ordinácie o dve minúty skôr ako matka. Video nemá zvuk, ale keď sa Akinšinová objaví na chodbe, „na základe neverbálnych znakov je možné usudzovať, že došlo ku konfliktu,“ uviedol prokurátor. Nie je ale jasné, či ku konfliktu došlo ešte v prítomnosti chlapca alebo až potom, a ani to, aké slová zazneli.

„Naša verzia je, že sa vôbec nehovorilo o politických témach. Svedkovia uvádzajú, že Bujanovová je tajnostkárska, nespoločenská osoba, čo dokazuje, že by takéto rozhovory nikdy v živote neviedla,“ povedal lekárkin obhajca Oskar Čerdžiev novinárom.

Akinšinová na procese upozornila, že Bujanovová pochádza zo západnej Ukrajiny, z čoho podľa nej vyplýva jej nacionalizmus a nenávisť voči Rusom. „Som Ruska, moja mama sa narodila v Moskve, babka pri Tveri. Sme Rusky. Bujanovová nenávidí Rusov. Cíti ku mne odpor,“ vyhlásila podľa portálu Mediazona.

Obvinenia z „politicky motivovanej nenávisti“ pediatrička kategoricky popiera: „Nikdy v živote sa mi nestalo, že by som niekoho nenávidela. Som lekárka. Ako môžem nenávidieť nejakú národnosť? My akceptujeme ľudí všetkých národností.“

Za zastavenie trestného stíhania pediatričky a jej prepustenie na slobodu sa vyslovilo už takmer päťtisíc signatárov internetovej petície.

Otvorený list s rovnakou požiadavkou podpísalo vyše 250 lekárov. „Kauza Bujanovová dáva mladým silný signál – nechoďte na medicínu, nepomáhajte ľuďom, každú chvíľu vás môžu ohovoriť, a pôjdete do väzenia,“ upozornili. Viacerí zdravotnícki pracovníci nahrali a na sociálnej sieti zverejnili video, kde sa zastávajú kolegyne, ktorá 40 rokov svedomito pomáhala malým pacientom.

V Rusku zakázaná ľudskoprávna organizácia Memorial označila Nadeždu Bujanovovú za politickú väzenkyňu. Paragraf o „dezinformáciách“, ktorý sa objavil v trestnom zákonníku ihneď po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 „je v rozpore s ústavou, a preto už samotný fakt stíhania na základe neho je nezákonný,“ uviedol Memorial na Telegrame.

Ľudskoprávna organizácia pripomína, že Bujanovová popiera, že by vyslovila vety, ktoré jej pripisujú, a zvukový záznam rozhovoru neexistuje.

„Aj keby takéto slová vyslovila, jej konanie by nepredstavovalo trestný čin. Nešírila informácie o činnosti armády, iba konštatovala právnu skutočnosť. Podľa medzinárodného práva je každý vojak, ktorý sa zúčastňuje na bojových akciách, legitímnym cieľom nepriateľa,“ konštatuje Memorial.