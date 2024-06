Najvyšší súd USA zachováva prístup k liečivu používanému pri interrupciách

Ide o prvé rozhodnutie Najvyššieho súdu o interrupciách, odkedy konzervatívni sudcovia zrušili prelomový rozsudok v kauze Roeová verzus Wade vyhlásený v roku 1973 a zaručujúci právo žien na interrupcie, informovala agentúra AP.

AP spresnila, že deväť sudcov Najvyššieho súdu dospelo vo štvrtok k záveru, že odporcovia potratov nemali zákonné právo napadnúť schválenie potratového účinnej látky mifepriston zo strany Úradu pre kontrolu potravín a liečív (FDA) a jeho ďalšie opatrenia na zaistenie jej dostupnosti.

Táto kauza podľa AP mohla mať za následok obmedzenie prístupu k mifepristonu v celej krajine, a to aj v štátoch, kde je interrupcia legálna.

Sudca Brett Kavanaugh vo štvrtok v mene svojich kolegov zverejnil stanovisko, že „federálne súdy nie sú vhodným fórom na riešenie obáv žalobcov z konania FDA“.

Čítajte viac Biden sa chce zasadiť za právo žien na vykonanie interrupcie

Potraty vo všetkých štádiách tehotenstva sú zakázané v 14 štátoch americkej Únie. Okrem toho v ďalších troch štátoch platí zákaz interrupcií po uplynutí približne šiestich týždňov tehotenstva – ide pritom o veľmi rané tehotenstvo, keď si mnohé ženy ešte ani neuvedomia, že čakajú dieťa.

Prezident USA Joe Biden privítal toto rozhodnutie Najvyššieho súdu a naznačil, že demokrati budú pred novembrovými voľbami pokračovať v intenzívnej kampani za právo ženy podstúpiť potrat. Zdôraznil, že „právo ženy na zákrok, ktorý potrebuje, je v mnohých štátoch ohrozený, ak nie nemožný.“

Ako doplnila AP, Najvyšší súd prerokúva aj ďalší prípad súvisiaci s potratmi: či federálny zákon o akútnej liečbe v nemocniciach má prednosť pred zákazmi potratov prijatými na úrovni štátov aj v ojedinelých urgentných prípadoch, keď je vážne ohrozené zdravie tehotnej pacientky.

Od roku 2000 užilo mifepriston viac ako šesť miliónov žien v USA. Tento syntetický hormón blokuje progesterón a pripravuje maternicu na reakciu na účinok druhej účinnej látky, misoprostolu, ktorá vyvoláva kontrakcie. Obe tieto účinné látky sa používajú na prerušenie tehotenstva do jeho 10. týždňa.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti uviedli, že ak by mifepriston už nebol dostupný alebo by bolo príliš ťažké ho získať, použili by iba misoprostol, ktorý je však pri ukončení tehotenstva o niečo menej účinný.