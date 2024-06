Putin nadiktoval štyri podmienky pre začiatok rokovaní s Ukrajinou. Agresorská zostava, odkázal Kyjev

Ruský prezident Vladimir Putin podľa agentúry TASS označil stiahnutie ukrajinských vojakov z východu a juhu Ukrajiny za podmienku pre rozhovory s Kyjevom. Ukrajinské jednotky musia podľa šéfa Kremľa opustiť Doneckú, Luhanskú, Chersonskú aj Záporožskú oblasť, teda regióny, ktoré Rusko čiastočne okupuje. Akonáhle Kyjev začne vojská sťahovať a zaviaže sa nevstúpiť do NATO, Moskva preruší paľbu a bude pripravená na rokovanie, cituje TASS ruského vodcu. Putinove podmienky nie sú serióznym pokusom o nájdenie dohody na zmierenie, povedal poradca šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak.

Putin sa dnes k možnosti rokovania s Ukrajinou vyjadril na stretnutí s vedením ruského ministerstva zahraničia, urobil tak krátko pred začiatkom medzinárodného summitu o mieri na Ukrajine, ktorý sa bude cez víkend konať vo Švajčiarsku, a očakáva sa na ňom účasť deviatich desiatok krajín a organizácií.

Moskva naňho pozvaná nebola. Cieľom stretnutia je okrem iného nájsť spôsob, ako v budúcnosti do mierového procesu zapojiť obe strany.

Zelenskyj: Putinovo Rusko predstavuje súčasný nacizmus Video

Ukrajina sa bráni ruskej vojenskej agresii už 842 dní a invázne sily ovládajú približne pätinu ukrajinského územia – časti Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, ktoré však nemajú pod kontrolou celé. Okrem toho Moskva v roku 2014 anektovala v rozpore s medzinárodným právom ukrajinský polostrov Krym.

„Ukrajinské vojská musia byť úplne stiahnuté z Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, Chersonskej a Záporožskej oblasti. Upozorňujem: z celého územia týchto oblastí v ich administratívnych hraniciach,“ vyhlásil šéf Kremľa, pričom v prvých dvoch prípadoch použil termíny, ktoré Moskva používa pre ukrajinskú Doneckú a Luhanskú oblasť.

Takzvaná Donecká ľudová republika (DNR) a Luhanská ľudová republika (LNR) sú medzinárodne neuznané proruské separatistické útvary, ktoré Moskva najprv podporovala a po rozsiahlej invázii na Ukrajinu sa ich rozhodla anektovať.

Štyri podmienky

Podľa TASS šéf Kremľa stanovil celkom štyri podmienky pre rokovania s Ukrajinou: okrem stiahnutia ukrajinských vojakov zo štyroch ukrajinských oblastí a formálneho sľubu Kyjeva nevstúpiť do NATO Moskva požaduje aj neutrálny a bezjadrový status Ukrajiny a zrušenie všetkých západných sankcií proti Rusku.

Podľa agentúry AP spomenul Putin aj obmedzenie ukrajinských ozbrojených síl a ochranu záujmov rusky hovoriaceho obyvateľstva krajiny.

Podoljak v reakcii na sieti X napísal, že Moskva neprišla so žiadnymi novými „mierovými návrhmi“. „Vyslovil iba ‚štandardnú agresorskú zostavu‘, ktorá zaznela už mnohokrát,“ napísal prezidentský poradca.

„Návrh Ruska vyzerá takto: 1. Dajte nám svoje územia. 2. Vzdajte sa svojej suverenity… 3. Zostaňte nechránení (žiadne členstvo v alianciách). 4. Zrušte (spolu so západnými krajinami) všetky sankcie úplne a hneď, aby sme mohli naplniť našu militarizovanú ekonomiku a viac investovať do informačných provokácií po celom svete. 5. Urýchlene napravme ‚nie/zlyhanie‘ Ruska na úkor Ukrajiny,“ dodal Podoljak, podľa ktorého Rusko v skutočnosti vojnu ukončiť nechce.

Agentúra Reuters poznamenala, že Putinove podmienky sú úplne v rozpore s tým, čo požaduje Ukrajina. Kyjev už skôr uviedol, že mier môže byť založený iba na úplnom stiahnutí ruských inváznych síl z ukrajinského územia a na obnovení ukrajinskej celistvosti.

Aj agentúra AP píše, že podmienky Moskvy budú pre Ukrajinu neprijateľné a pripomína okrem iného jej zámer vstúpiť do NATO. Putinovo vyjadrenie predstavuje moment, kedy jasne stanovil svoje podmienky na ukončenie vojny, ale neobsahuje žiadne nové požiadavky. Kremeľ už skôr uviedol, že Kyjev by mal uznať ruské územné zisky a upustiť od svojej snahy o vstup do NATO.

Čítajte viac Súmrak vojny budúcnosti či hračkárstvo na fronte: Na Ukrajine prebehla prvá bitka robotov

Putin, na ktorého príkaz pred viac ako dvoma rokmi Rusko rozpútalo najväčší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny, počas svojho dnešného rokovania s predstaviteľmi ruskej diplomacie tiež povedal, že sa svet priblížil k bodu, odkiaľ niet návratu.

K súčasnému mimoriadne nebezpečnému stavu podľa neho viedol egoizmus a arogancie západných štátov. Šéf Kremľa podľa agentúry Reuters tiež vyhlásil, že súčasný západný model globálnej bezpečnosti sa zrútil a treba nájsť spôsob, ako spolupracovať s Ruskom. Podľa Putina je vraj čas diskutovať o novom systéme bezpečnosti, Rusko je podľa jeho slov otvorenej diskusii so všetkými, vrátane NATO.