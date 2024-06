Desaťtisíce Francúzov protestovali proti krajnej pravici, môže vyhrať predčasné voľby

Desaťtisíce ľudí demonštrovali v sobotu v Paríži a ďalších francúzskych mestách proti krajnej pravici. Protesty zvolané odbormi, študentskými skupinami a ľudskoprávnymi organizáciami boli zamerané voči strane Národné združenie (RN) Marine Le Penovej, ktorá by podľa prieskumov mohla zvíťaziť v blížiacich sa predčasných voľbách.

Foto: SITA/AP , Daniel Cole