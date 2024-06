ONLINE: Zelenskyj je odhodlaný vzdorovať roky, podľa New York Times to povedal európskemu kolegovi

Ak nepostúpime teraz, tak to skúsime o rok, aj ďalší a ďalší. Povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj súkromne európskemu politikovi podľa diplomata z EÚ, ktorý bol pri tom, píše The New York Times.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 844 dní Kaliňák v NATO o slovenskej vojenskej pomoci pre Ukrajinu Video Riadenie vojenskej pomoci Ukrajine čisto štruktúrami Severoatlantickej aliancie je prirodzený posun od doterajšieho stavu. V piatok po skončení dvojdňových rokovaní ministrov obrany členských štátov NATO v Bruseli to uviedol minister obrany SR Robert Kaliňák.

Čítajte viac 843. deň: Západ odmietol Putinov diktát prímeria. Nekonštruktívne vyhlásenia, komentoval Peskov

7:00 O dva roky neskôr po rokovaniach o mieri stále nič nenasvedčuje tomu, že by sa Rusko a Ukrajina mohli vrátiť k rokovaciemu stolu, uviedol americký denník The New York Times, ktorý zverejnil v plnom znení návrhy mierových zmlúv zo 17. marca a 15. apríla 2022, ako aj záznam z rokovaní v Istanbule z 29. marca, v ktorom sú zhrnuté body navrhovanej dohody.

Zástupcovia bojujúcich krajín viedli mierové rozhovory v prvých týždňoch ruskej invázie, tie zlyhali, píše americký denník. Dokumenty z týchto rozhovorov ukazujú, prečo budú všetci teraz pri hľadaní cesty čeliť veľkým prekážkam. V apríli 2022 Rusko fakticky vykoľajilo mierové rokovania s Ukrajinou tým, že do návrhu zmluvy vložilo klauzulu o tom, že v prípade opätovného napadnutia Ukrajiny bude mať právo veta na reakciu medzinárodného spoločenstva, uviedol denník.

Vo švajčiarskom rezorte sa tento víkend ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj snaží presvedčiť hodnostárov z približne 100 krajín a organizácií, vrátane viceprezidentky Kamaly Harrisovej, že víťazstvo je stále realistické.

Rusko nebolo pozvané a Čína, jeho najsilnejší partner, sa rozhodla nezúčastniť sa. Zelenskyj sa zaviazal pokračovať v boji a svoj mierový plán opísal ako plán, v ktorom sa Rusko stiahne z celého ukrajinského územia, zaplatí reparácie a bude potrestané za vojnové zločiny.

„Ak tento rok nepokročíme, potom to skúsime znova budúci rok,“ povedal nedávno súkromne pán Zelenskyj európskemu náprotivku podľa prítomného európskeho diplomata. „A ak nepostúpime budúci rok, skúsime to znova nasledujúci rok a ten nasledujúci.“

Ruský prezident Vladimir Putin sa v piatok posunul k tvrdšej línii a trval na tom, že nariadi prímerie a bude rokovať iba vtedy, ak sa Ukrajina stiahne zo štyroch regiónov, ktoré Moskva vyhlásila za svoje, a upustí od svojich ašpirácií na vstup do NATO.

Ešte pred najnovšou Putinovou požiadavkou experti uviedli, že je ťažké si predstaviť návrat k dohode, o ktorej sa diskutovalo v roku 2022. Ukrajina je odhodlanejšia ako kedykoľvek predtým vstúpiť do NATO, uviedol The New York Times.

Namiesto toho by pravdepodobnejším koncom bojov mohlo byť nepokojné prímerie. Marc Weller, profesor medzinárodného práva v Cambridge, ktorý sa špecializuje na mierové rokovania, povedal, že očakáva, že popredné západné krajiny sa zamerajú na obranu budúcej bojovej línie Ukrajiny s Ruskom, „a nie na hľadanie jej prekročenia“.

„Železná opona teraz bude na okupačnej línii spravovanej Rusmi na celej Ukrajine,“ povedal pre The New York Times Weller.