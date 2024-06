USA sa nás snažia vyprovokovať k útoku na Taiwan, povedal podľa FT čínsky prezident von der Leyenovej

Vyjadrenie prišlo na stretnutí v Pekingu v apríli minulého roka, ktoré denníku opísalo „niekoľko ľudí“. Čínsky vodca podľa nich povedal, že Washington sa pokúša Čínu preľstiť, aby na ostrov vojensky vpadla, dodal však, že sa nenechá napáliť.

„Výroky poskytujú pohľad do Siho uvažovania ohľadom Taiwanu, ktorý je najožehavejším bodom americko-čínskych vzťahov,“ uvádza FT. Čínsky prezident podľa jedného zo zdrojov denníka rovnaké varovanie ohľadom USA adresoval aj niektorým čínskym činiteľom. Jeho slová sa podobajú tvrdeniam niektorých čínskych akademikov alebo dôstojníkov vo výslužbe, ktorí uvádzajú, že sa Washington snaží Čínu vyprovokovať dodávkami zbraní na Taiwan aj inými krokmi.