BBC: Ruská armáda má kavalériu 21. storočia. Z motoriek

Často takéto nájazdy končia pohromou: útočníkov rozstrieľajú zo skrytých postavení, vyhodia ich pomocou dronov do povetria, alebo zasypú paľbou z mínometov. Ale medzi ruskými dobrovoľníkmi dopyt po ľahkých dopravných prostriedkoch, vrátane terénnych motocyklov, len rastie, upozornil na svojom ruskojazyčnom webe server BBC News. A položil si otázku, prečo sa tak deje.

Dopyt po motocykloch pri ruských frontových jednotkách prudko vzrástol na začiatku roka. Využívajú ich na prepravu mužstva a na útoky na ukrajinské pozície, ale aj na zásobovanie muníciou, jedlom a pitím do prvej línie a na evakuáciu zranených.

„Nový typ vojnovej dopravy: naša útočná jednotka vchádza do obce Staromajorske na motocykloch enduro,“ píše ruský novinár Dmitrij Stešin z denníka Komsomolskaja pravda. Porozprával historku, ako pluk na jar dostal rozkaz, aby všetci prieskumníci presadli na motocykle. Na otázku, kde ich majú zobrať, dostali vojaci vojensky ráznu odpoveď: „Poroďte ich! "Jeden tak "rodil“ tri dni, kým zašiel do Luhansku a tam motorku kúpil.

„Okupanti masovo presedávajú na motocykle všade a na všetkých frontových úsekoch, v Záporožskej aj Doneckej oblasti,“ potvrdzuje ukrajinský spravodajský kanál Kulhavyj snajper v sieti Telegram. "Nedávno brigáda Pomsta za jediný deň zničila sedem motocyklov juhovýchodne od mesta Časiv Jar. A 79. brigáda hlásila osem spálených motoriek spolu s jedným bojovým vozidlom pechoty pri Marjinky a Novomychajlovke, "dodal.

Motocykle na fronte nie sú ruský vynález. „Nepriateľ začal používať kazetovú muníciu a pred útokom sa premiestňuje na motocykloch (ako v roku 1941),“ písal už vlani v auguste ruský kanál Archangel specnaza Z.

Ešte skôr, v rokoch 2014 a 2015, motocykle pri fronte používali Ruskom podporovaní separatisti na Donbase. Ruské aj ukrajinské médiá často prirovnávali protivníkov na motocykloch k nemeckým jednotkám z roku 1941 a blahosklonne sa im pousmiali.

Porovnanie s rokom 1941 ale nie je na mieste. Wehrmacht počas druhej svetovej vojny naozaj široko používal pechotu na motocykloch, najmä pri dobýjaní európskych krajín a pri vpáde do Sovietskeho zväzu. Ale vôbec ich nepoužíval na útoky na nepriateľské pozície a na zásobovanie vojsk na frontovej línii. S nasýtením frontu automatickými zbraňami a delostrelectvom sa priame útoky v štýle kavalérie, a to aj na kovových koňoch, stali samovraždou. Nemci využívali mobilné motocyklové jednotky predovšetkým na prieskum a na rýchle presuny v prípadoch prelomenia frontu, na zablokovanie ciest a na obsadenie kľúčových pozícií.

Práve ruská armáda sa snaží obnoviť taktiku kavaleristických útokov priamo na nepriateľské pozície, často bez ohľadu na straty. Zmenu taktiky si vynucuje charakter bojov, keď sa ruská strana snaží premeniť iniciatívu na bojisku a prevahu v živej sile, technike a munícii na územné zisky, zatiaľ čo ukrajinská strana využíva vyspelé zbrane na to, aby nepriateľovi spôsobila čo najciteľnejšie škody a oslabila jeho morálku.

Účastníci bojov na oboch stranách takto opisujú typický scenár: Ruské delostrelectvo začína mohutnú paľbu na frontové pozície, niekedy aj s podporou letectva s riadenými a kĺzavými bombami. Ukrajinské jednotky sa sťahujú do záložných pozícií v druhej línii obrany, ruská pechota za podpory obrnencov začína postupovať vpred – a v tom prichádza odvetná paľba a na útočníkov sa rútia drony a znáša sa paľba z mínometov a diel. Nie je to pre slabé povahy.

Rusi „sa premiestňujú hlavne na buginách a motocykloch“, píše dobrovoľník Stanislav Bunjatov z ukrajinskej 24. útočnej brigády Ajdar. „Masy (mŕtvych – pozn. ČTK) je tu veľa a ani sa nechystajú odniesť telá, ktoré zavalili všetky prieseky v lese,“ dodal.

Kľúčová otázka znie, kto sa ako prvý zmocní opustených pozícií a stihne sa zakopať do „líščich nôr“, aby sa ukryl pred ostreľovaním. Ak sa to podarí Ukrajincom, potom sú ruskí útočníci odsúdení na záhubu. Ak ruským vojakom, problém majú ukrajinské vojská, ktoré sa buď musia zmieriť so stratou pozícií, alebo sa musia pokúsiť o protiútok aj s nevyhnutnými stratami. Rýchlosť je tu dôležitá a aj slabá motorka je rýchlejšia ako najlepší bežec.

„Motokrosové motocykle sú ideálne pre špeciálne sily. Rýchlosť a ovládateľnosť umožňujú prekonávať vo voľnej formácii veľké vzdialenosti a vážne prekážky,“ tvrdí ruský provojnový bloger s prezývkou Starší Edda. Jeho kolega poznamenal, že podobné operácie môžu uspieť, ak je útok tak nečakaný a prudký, že nepriateľ nedokáže zareagovať a zasiahnuť rýchly, ale absolútne nechránený motocykel.

Moderné terénne motocykle okrem rýchlosti, ktorá skracuje dobu strávenú v nebezpečnej oblasti, vynikajú tiež priechodnosťou terénom a ovládateľnosťou. Sú relatívne lacné, nepotrebujú náročnú údržbu a dojazd im stačí k niekoľkým nájazdom v štýle tam a späť. Pravdepodobnejšie budú odpísané v prípade poruchy. Táto technika nepodlieha sankciám a Čína ju môže bez obáv dodávať Rusku.

Motorkár je na tom ale vo vojne rovnako ako kedysi jazdec: predstavuje väčší a ľahšie zpozorovateľný cieľ oproti pešiakovi. Dá sa predvídať, kadiaľ pôjde, a tak pre skúseného strelca nepredstavuje zásah žiadny problém. Motocyklový motor je dosť hlučný, a tak jazdec nepočuje, že sa blíži nepriateľský dron. A prejazdnosť motocyklov závisí od počasia. Využívanie ľahkej techniky je zjavne spôsobené aj všeobecným nedostatkom obrnených vozidiel pre podporné (aj iné) úlohy.