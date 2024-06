Púť do Mekky má už najmenej 19 obetí. Teploty stúpajú nad štyridsiatku

Pri tohtoročnej veľkej púti do Mekky zomrelo najmenej 19 ľudí. O smrti svojich občanov v nedeľu informovali Jordánsko a Irán. Na mieste panujú v posledných dňoch vysoké teploty, ktoré sa dostali aj nad 45 stupňov. Podľa posledných údajov sa tradičnej niekoľkodňovej púte zvanej hadž zúčastnilo 1,8 milióna ľudí, píše agentúra AFP.

Veľká púť sa končí v nedeľu rituálom známym ako kameňovanie Satana, kedy pútnici hádžu kamienky proti múrom, ktoré symbolizujú diabla. V minulosti sa počas tejto časti púte stávala séria incidentov, z ktorých najhoršie je zrejme z roku 2015, keď bolo ušliapaných približne 2 400 pútnikov. To viedlo k úpravám areálu, ktoré majú znížiť pravdepodobnosť takýchto incidentov.

Tento rok sa však účastníci sťažovali predovšetkým na veľmi vysoké teploty. V sobotu sa pútnici napríklad zúčastnili modlitieb na kopci Arafat, kde teploty vystúpili na 46 stupňov. „Je tu príliš teplo,“ posťažovala sa jedna z prítomných žien agentúre AFP. Aj dnes v oblasti teploty vystúpili až na 47 stupňov.

Podľa miestnej tlače muselo mnoho ľudí vyhľadať kvôli vysokým teplotám lekársku pomoc. Reportér agentúry AP uviedol, že aj počas nedele sa mnohým pútnikom urobilo zle a zdravotníci ich museli ošetriť. Úrady však nezverejnili počty pútnikov, ktorým bolo potrebné poskytnúť pomoc. Vlani počas púte bolo zle zhruba 10 000 ľudí.

Jordánsko v nedeľu uviedlo, že počas púte zomrelo 14 jeho občanov a 17 je nezvestných. Za úmrtia môžu prevažne náhle zdravotné problémy, napríklad zástava srdca. Iránsky Červený polmesiac ohlásil úmrtie piatich Iráncov.

Podľa úradov Saudskej Arábie sa tento rok zúčastnilo veľkej púte približne 1,8 milióna ľudí, z ktorých 1,6 milióna prišlo zo zahraničia. Úrady pri tom počítali s účasťou až 2,4 milióna ľudí.

Púť do Mekky, ktorá je symbolickým napodobením posledného putovania proroka Mohameda, je jedným z pilierov islamu a aspoň raz za život by ju mal vykonať každý moslim, ak mu to zdravie dovolí. Milióny veriacich vykonávajú veľkú púť (hadž), ktorá sa koná každý rok v danom termíne, alebo malú púť (umra), ktorú možno podniknúť vo zvyšku roka.