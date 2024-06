Trump označil Zelenského za najlepšieho predajcu všetkých čias: Len čo odišiel so 60 miliardami, už si pýta ďalšie, treba to zastaviť

Podľa Trumpa sa „to musí zastaviť“, z jeho slov však nebolo úplne jasné, či líder Republikánskej strany odkazoval na americkú pomoc alebo celú ruskú agresiu.

Niektoré médiá vrátane webu Politico však jeho slová interpretovali ako hrozbu ohľadom zastavenia podpory Kyjevu. Mnohí republikánski členovia Kongresu odmietajú vyčleňovanie ďalších peňazí na tento účel, zatiaľ čo Trump v kampani za znovuzvolenie svoje stanovisko verejne nedáva jasne najavo. Podľa nedávnej správy denníka The Washington Post v zákulisí vyjadril ochotu tlačiť na Kyjev, aby sa vzdal časti ukrajinského územia.

O podpore Ukrajiny Trump v noci hovoril na konferencii pravicového spolku Turning Point USA v Michigane. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v prejave označil za „najlepšieho predajcu všetkých čias“. Odkazoval pri tom na zhruba 60 miliárd dolárov, ktoré Kongres na jar uvoľnil na podporu Ukrajiny a ďalších spojencov USA.

„Práve pred štyrmi dňami odišiel so 60 miliardami. A príde domov a oznámi, že potrebuje ďalších 60 miliárd. Nemá to koniec,nemá to koniec,“ povedal Trump. „Budem to mať urovnané ešte predtým, ako sa dostanem do Bieleho domu ako zvolený prezident. Musí sa to zastaviť,“ pokračoval za jasotu publika.

Trump, ktorý má istú nomináciu Republikánskej strany do novembrových prezidentských volieb, často vyhlasuje, že by v prípade druhého volebného víťazstva veľmi rýchlo vojnu Ruska proti Ukrajine ukončil. Už ale nešpecifikuje, ako to chce dosiahnuť. Zároveň neustále tvrdí, že keby nebol prezidentom USA Joe Biden, Rusko by Ukrajinu v roku 2022 vôbec nenapadlo.

Trump sa za necelých päť mesiacov v súboji o Biely dom s najväčšou pravdepodobnosťou znovu stretne s Bidenom. Podľa prieskumov verejnej mienky je stále miernym favoritom volieb.