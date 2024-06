Francúzsky exprezident chce zachraňovať Macrona, ktorý ho vytlačil z Elyzejského paláca

Odchádzal potupne, vráti sa triumfálne? Francúzsko zažilo prekvapenie: niekdajší prezident François Hollande oznámil svoj návrat do politiky. Rozhodol sa kandidovať v predčasných parlamentných voľbách. Má namierené iba do poslaneckých lavíc alebo si chystá pôdu pre pokus o návrat do Elyzejského paláca?

Hollande, ktorý v auguste oslávi 70. narodeniny, zastával funkciu hlavy štátu v období 2012 – 2017. O druhý päťročný mandát sa už neuchádzal, pretože nemal šancu uspieť. Pán troch percent – tak ho posmešne prezývali v narážke na rekordne nízku popularitu medzi Francúzmi, keď sa lúčil s prezidentským úradom.

Macron vysvetlil, či sa chystá do vojny s Ruskom Video

Na jar 2017 nahradil Hollanda v Elyzejskom paláci Emmanuel Macron, v tom čase rýchlo vychádzajúca politická hviezda. Predtým najprv robil fakticky šéfa prezidentskej kancelárie, potom sa stal ministrom hospodárstva. Macron bol odhodlaný kandidovať bez ohľadu na to, či Hollande opäť vstúpi do volebného zápasu, keď ešte nebolo známe jeho rozhodnutie neuchádzať sa o druhé funkčné obdobie. Ten aj keby zázrakom postúpil do druhého kola volieb, utŕžil by debakel s novou obľúbenou tvárou francúzskej politiky. Ambícia Macrona sa mohla podpísať pod dobrovoľný odchod Hollanda z verejného diania.

Čítajte viac Vydražili skúter, na ktorom francúzsky prezident tajne jazdil za milenkou. Kto ho kúpil a čo s ním urobí?

Teraz sa majú veci inak. Po tom, čo Macron vypísal predčasné parlamentné voľby, Hollande sa vracia na scénu, aby mu pomohol zabrániť v nástupe krajnej pravice k moci.

„Výnimočná situácia, výnimočné rozhodnutie," objasnil podľa agentúry AFP, prečo sa uchádza o miesto poslanca. „Krajná pravica sa ešte nikdy nenachádzala tak blízko k moci," pokračoval Hollande. Ubezpečil, že je pripravený v druhom kole parlamentných volieb podporiť či už lepšie postaveného kandidáta tradičnej pravice alebo Macronových centristov. (Voľby budú dvojkolové, z prvého kola postúpia traja uchádzači s najvyšším počtom získaných hlasov.)

Biden si splietol Macrona s Mitterandom a urobil z neho Nemca Video

Hollandovi sa podarilo získať miesto na kandidátnej listine Nového ľudového frontu, ktorý združuje socialistov, komunistov, zelených a krajne ľavicovú stranu Nepoddajné Francúzsko. Všetkých v tábore tejto volebnej aliancie však nenadchol. „Dá sa uveriť Hollandovi, že sa zmenil za jednu noc? Že sa zrazu prikláňa k odchodu ľudí do dôchodku vo veku 60 rokov? Že sa prikláňa k zvyšovaniu platov o mieru inflácie? Pochybujem o tom," citovali noviny Le Monde poslanca Françoisa Ruffina z Nepoddajného Francúzska.

Čítajte viac Hollande si finančne nepohorší, mesačne si vyjde na 15-tisíc eur

Manuel Valls, ktorého Hollande po svojich dvoch rokoch na čele štátu v rámci výmien vo vláde vymenoval za nového premiéra, vyhlásil, že ho rozhodnutie exprezidenta šokovalo. Poznamenal o ňom, že vytvára falošnú predstavu o vládnutí socialistov, ku ktorým patrí, pretože hlavné slovo v Novom ľudovom fronte patrí krajne ľavicovej strane. Ekonomické a rozpočtové plány Nepoddajného Francúzska označil za zbíjanie verejných financií. „A najhoršie z najhoršieho je (ich) zahraničná politika," povedal Valls pre televíznu stanicu TF1 o predstaviteľoch krajnej ľavice.

Valls zdôraznil, že ak sa už Hollande rozhodol kandidovať v parlamentných voľbách, mal to urobiť ako nezávislý. Dodal, že ho zároveň sklamal v tom, že sa pridal k Novému ľudovému frontu, v ktorom je veľa politikov, ktorí neprestali kritizovať hodnoty, ktoré Hollande zastáva.

Exprezident sa bude uchádzať o poslanecký mandát medzi voličmi departementu Corrèze(departement je názov francúzskych administratívnych častí). Tamojších občanov už zastupoval v parlamente (1988 – 1993 a potom viac rokov v období 1997 – 2002).

Čítajte viac Hollande podporil Macrona proti Le Penovej

Hollande tvrdí, že pre seba nič nehľadá, len chce slúžiť štátu. „Prezidentom som už bol," podotkol v súvislosti so špekuláciami, že by mohol na jar 2027 znovu kandidovať vo voľbách hlavy štátu. Dovtedy však zostávajú ešte tri roky a v politike platí zásada nikdy nehovor nikdy…

„Hollande kandidátom v roku 2027? Otvorilo sa mu okno, aby uspokojil svoju posadnutosť: byť znovu prezidentským uchádzačom," napísali noviny Le Journal du Dimanche. (Otvoreným oknom mienili vypísanie predčasných parlamentných volieb.) Tvrdenie novín asi vyznieva prehnane, ale na druhej strane aj keby Hollande uvažoval o roku 2027, nevytrúbil by to teraz v predstihu troch rokov.

Čítajte viac Hollande sa v memoároch pustil do Macrona

Je však vôbec zmysluplné špekulovať o Hollandovi s prihliadnutím na skutočnosť, že o druhý mandát sa v roku 2017 radšej nepokúšal zjavne preto, aby si neurobil veľkú hanbu? Zmenilo sa niečo v jeho prospech odvtedy, čo z politiky odišiel? Nedávny prieskum verejnej mienky agentúry Ifop ukázal, že Hollande je tretí najpopulárnejší francúzsky politik. A dokonca najobľúbenejší ľavičiar. Ako je to možné? „Tento úspech treba pripísať mladým voličom vo veku 18 – 25 rokov, ktorí ho výrazne podporujú," upozornil server Radio France s tým, že ide o generáciu, ktorej veľmi záleží na ochrane životného prostredia.

Zelenskyj na oslavách vylodenia v Normandii Video

A čo má Hollande spoločné s ekológiou? Keď bol prezident, v Paríži sa v roku 2015 uskutočnila celosvetová konferencia OSN o klimatických zmenách, na ktorej účastníci prijali záväzné rozhodnutia proti globálnemu otepľovaniu. Bol to jeden z mála úspechov (ale výrazný), ktorý sa spája s vládnutím Hollanda. „Bol prezidentom ich detstva,“ podotkol server Radio France o sympatiách mladých voličov k bývalej hlave štátu.