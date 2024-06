Plánovanie atentátov a sabotáži v Poľsku: obžalovaní ruskí špióni zmizli

Poľský minister zahraničia vyškolil v OSN Rusko Video O čom to Rusko rozpráva? Takto v Bezpečnostnej rade OSN zadivil poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. A ruskému veľvyslancovi pri Organizácii Spojených národov Vasilijovi Nebenzjovi dal politicko-historickú lekciu. / Zdroj: Twitter poľskej vlády

Poľský súd vlani v decembri odsúdil 14 zo 16 cudzincov obžalovaných z účasti na príprave sabotážnych akcií na poľskom území. Skupina, ktorú na diaľku riadil „Andrej“, pravdepodobne dôstojník ruskej tajnej služby FSB, pozorovala letisko, prístavy a vlaky prepravujúce pomoc pre Ukrajinu, ktoré plánovala vykoľajiť či vyhodiť do vzduchu, a dokonca chystala atentáty a vraždy. Bola to najväčšia podobná sieť, akú sa kedy v Poľsku podarilo odhaliť a rozbiť, a doteraz najväčší úspech kontrarozviedky ABW, pripomenula Rzeczpospolita a dodala, že väčšinu členov Rusi naverbovali na Ukrajine, kým do Poľska prišli ako utečenci.

Všetci obžalovaní – 13 Ukrajincov, dvaja Bielorusi a jeden Rus – sa k vine priznali a dobrovoľne prijali trest. Ale následne dvaja z nich odstúpili od dohody s prokuratúrou, a tak ich čaká súdny proces, dodal denník.

Traja odsúdení, štyridsaťštyriročný ukrajinský politológ Jaroslav, maloletý – v tom čase iba šestnásťročný Artur – a bieloruská študentka Maryja, ktorým súd vymeral najnižšie tresty – rok až poldruhého roka väzenia či polepšovne – vzápätí vyšli z vyšetrovacej väzby. No k odpykaniu zvyšku trestu doteraz nenastúpili.

„Všetci ostatní si tresty odpykávajú,“ oznámila sudkyňa Barbara Markowská. Podľa hovorcu ministra povereného koordináciou spravodajských služieb majú byť všetci odsúdení po dokončení trestu vyhostení z Poľska. Súčasne majú byť vpísaní ako „neželaní“ do databázy schengenského priestoru, a to bez časového obmedzenia. To, že budú mať navždy zatvorené dvere do Európy, má byť výstrahou pre prípadných nasledovníkov v ruských službách.

Pri vyšetrovaní sa podľa denníka nepodarilo všetky osoby pôsobiace v ruskej sieti odhaliť. ABW zisťuje, či títo „neodhalení“ majú na svedomí nedávne sabotáže, vrátane úmyselne založených požiarov.

Poľské bezpečnostné zložky v posledných niekoľkých týždňoch zadržali desať ľudí priamo zapojených do sabotáží a diverzných akcií v Poľsku, uviedol nedávno poľský premiér Donald Tusk pred stretnutím so šéfmi prihraničných vojvodstiev v meste Bialystok.

O desiatich zadržaných, ktorí sa priamo podieľali na plánovaní alebo pokusoch o sabotáže naprieč Poľskom, na začiatku júna hovoril poľský minister vnútra Tomasz Siemoniak, keď informoval o zatknutí 18 ľudí od decembra v súvislosti s činnosťou ruských a bieloruských tajných služieb. Zvyšných osem ľudí podľa neho „útočilo na bezpečnosť“ Poľska inak. Sabotáže boli zjavne súčasťou širšieho plánu, ktorý zahŕňa tiež kybernetické útoky, posielanie migrantov cez Bielorusko do Poľska a ohrozovanie bezpečnosti Poľska, uviedol Siemoniak.