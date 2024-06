Izraelský premiér Netanjahu rozpúšťa vojnový kabinet

Ako chce Izrael znížiť civilné obete v Gaze? Odpovedá veľvyslanec Video ,,Cieľom vždy bolo, aby sme chránili civilistov. No Hamas zámerne umiestňuje zbrane medzi civilistov. Používa ich ako ľudské štíty, aby sa ochránil," tvrdí izraelský veľvyslanec Eitan Levon. / Zdroj: TV Pravda

O rozpustení vojnového kabinetu informujú tiež izraelské médiá, podľa ktorých o svojom rozhodnutí predseda vlády v nedeľu večer informoval širší bezpečnostný kabinet.

Vojnový kabinet bol ustanovený na začiatku ofenzívy v Pásme Gazy, ktorú Izrael začal po cezhraničnom teroristickom útoku palestínskeho radikálneho hnutia Hamas a jeho spojencov z vlaňajšieho 7. októbra. Minister Ganc, ktorý bol jedným z troch hlasujúcich členov vojnového kabinetu, formáciu opustil zhruba pred týždňom spolu s jedným tromi pozorovateľmi, Gadim Eisenkotom. Dôvodom bola podľa nich Netanjahuova neschopnosť predstaviť víťaznú vojnovú stratégiu; Ganc svoj krok avizoval už niekoľko týždňov predtým, keď dal premiérovi ultimátum, aby vláda schválila strategický vojnový plán so šiestimi ním navrhnutými bodmi.

Rozpustenie vojnového kabinetu sa podľa serveru The Times of Israel (ToI) očakávalo, keďže krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir usiloval o uvoľnené kreslo po Gancovi, čo by podľa Reuters prehĺbilo napätie medzi Izraelom a Spojenými štátmi ohľadom ofenzívy v Pásme Gazy.

Predpokladá sa, že Netanjahu bude novo vojnovú stratégiu konzultovať s užšou skupinou ministrov, okrem iného s ministrom obrany Joavom Galantom a ministrom pre strategické záležitosti Ronom Dermerom. Dôležité rozhodnutia budú podľa ToI zrejme vyžadovať súhlas širšieho bezpečnostného kabinetu.