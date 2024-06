Pritvrdíme, krviprelievanie bude pokračovať, ak Západ neprijme Putinove podmienky, hrozí šéf ruskej tajnej služby

Kuleba: Rusko klame. Mierové rokovania zničil Putin, nie Johnson Video Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba povedal, že tvrdenia, že na jar 2022 boli Kyjev a Moskva blízko k mierovej dohode, sú len súčasťou ruskej propagandy. / Zdroj: Twitter D. Kulebu

Naryškin to uviedol v rozhovore pre tlačovú agentúru TASS, o ktorom v pondelok informovala agentúra AFP.

Putin v piatok na stretnutí s vedením ruského ministerstva zahraničných vecí predostrel svoj nový mierový plán pre Ukrajinu, keď vyhlásil, že Rusko zastaví paľbu a začne mierové rokovania v prípade, ak sa Ukrajina vzdá svojich ambícií o členstvo v NATO a stiahne svojich vojakov zo štyroch oblastí na východe a juhu Ukrajiny, ktoré si Moskva nárokuje.

Upozornil, že ak Ukrajina a Európa nebudú súhlasiť s takýmito návrhmi, podmienky na rokovania budú úplne iné. Dodal tiež, že tieto štáty budú mať „politickú a morálnu zodpovednosť za pokračovanie“ krviprelievania na Ukrajine.

Podľa ruského prezidenta sú tieto jeho návrhy potrebné nie na to, aby sa konflikt zmrazil, ale aby bol ukončený.

Dodal, že ruská strana si uvedomuje svoju zodpovednosť za stabilitu vo svete a je pripravená na dialóg so všetkými krajinami, no z ich strany by nemalo ísť o „ponášku“ na rozhovory. Ruský líder na záver svojho prejavu vyjadril presvedčenie, že Ruská federácia uspeje a ukrajinský konflikt sa vyrieši.

Ukrajinci tvrdia, že odrazili ruský útok v Doneckej oblasti. Okupanti vraj použili 28 kusov obrnenej techniky a 13 sa podarilo zničiť.

Reakcie na ruský diktát

Ukrajina však Putinom stanovené podmienky pre ukončenie vojny označila za absurdné. Podľa nej sa šéf Kremľa snaží zavádzať medzinárodné spoločenstvo a oslabovať skutočné diplomatické úsilie zamerané na dosiahnutie mieru.

„Je absurdné, aby sa Putin, ktorý spolu so svojimi komplicmi naplánoval, pripravil a uskutočnil najväčšiu ozbrojenú agresiu v Európe od druhej svetovej vojny, prezentoval ako mierotvorca,“ uvádza sa vo vyhlásení ukrajinského ministerstva zahraničných vecí.

Mychajlo Podoľak v reakcii na sieti X napísal, že Moskva neprišla so žiadnymi novými „mierovými návrhmi“. „Vyslovil iba ‚štandardnú agresorskú zostavu‘, ktorá zaznela už mnohokrát,“ napísal prezidentský poradca.

„Návrh Ruska vyzerá takto: 1. Dajte nám svoje územia. 2. Vzdajte sa svojej suverenity… 3. Zostaňte nechránení (žiadne členstvo v alianciách). 4. Zrušte (spolu so západnými krajinami) všetky sankcie úplne a hneď, aby sme mohli naplniť našu militarizovanú ekonomiku a viac investovať do informačných provokácií po celom svete. 5. Urýchlene napravme ‚nie/zlyhanie‘ Ruska na úkor Ukrajiny,“ dodal Podoľak, podľa ktorého Rusko v skutočnosti vojnu ukončiť nechce.

Generálny tajomník aliancie NATO Jens Stoltenberg tvrdí, že podľa Putinovho návrhu, ktorý nebol vypracovaný „v dobrej viere“, by sa Ukrajinci mali vzdať „podstatne väčšieho územia, než aké Rusko doposiaľ dokázalo obsadiť“.

Aj americký minister obrany Lloyd Austin vyhlásil, že Putin nie je v pozícii, aby mohol Ukrajine „diktovať“ podmienky na ukončenie vojny. Podľa neho sa v blízkej budúcnosti zároveň neočakáva rozšírenie NATO.