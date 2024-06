Taraba nečakane zahlasoval: štáty EÚ schválili normu o obnove prírody, nariadenie prešlo len tesne

Ministri životného prostredia Európskej únie v Luxemburgu formálne prijali nariadenie o obnove prírody, ktoré je jedno z opatrení Európskej zelenej dohody. Cieľom prvého zákona tohto druhu je zaviesť opatrenia na obnovu najmenej 20 percent pevninských a morských oblastí EÚ do roku 2030 a všetkých ekosystémov, ktoré potrebujú obnovu do roku 2050, informuje spravodajca TASR.

Opatrenie prešlo len tesne, proti boli podľa diplomatických zdrojov ČTK Taliansko, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Fínsko a Švédsko.

Za nariadenie po niekoľkých mesiacoch debaty na domácej pôde zahlasovala aj rakúska ministerka životného prostredia Leonore Gewesslerová, čo napokon umožnilo jeho prijatie, píše agentúra AP. Nariadenie stanovuje právne záväzné ciele a povinnosti pre obnovu prírody v každom z uvedených ekosystémov – od suchozemských po morské, sladkovodné a mestské ekosystémy.

Slovensko normu taktiež podporilo, napriek tomu, že minister životného prostredia Tomáš Taraba nariadenie kritizoval. V minulosti vyhlásil, že zákon nepodporí.

Cieľom je zmierniť dopady klimatických zmien a prírodných katastrof, Únii to pomôže splniť jej medzinárodné environmentálne záväzky a obnoviť európsku prírodu.

Nariadenie vyžaduje, aby členské štáty zaviedli opatrenia na obnovu aspoň 20 percent pevninských a morských oblastí EÚ do roku 2030. Vzťahuje sa na celý rad suchozemských, pobrežných a sladkovodných, lesných, poľnohospodárskych a mestských ekosystémov vrátane mokradí, trávnatých plôch, lesov, riek a jazier, ako aj morských ekosystémov vrátane morských tráv a húb a koralov.

Na biotopoch, ktorých stav je považovaný za poškodený, členské štáty prijmú opatrenia na obnovu aspoň 30 percent do roku 2030, aspoň 60 percent do roku 2040 a aspoň 90 percent do roku 2050.

Nariadenie zavedením osobitných požiadaviek do roku 2030 predvída aj ochranu opeľovačov, lebo v posledných desaťročiach sa početnosť a diverzita voľne žijúcich opeľovačov hmyzu v Európe dramaticky znížila.

Členské štáty by mali prijať opatrenia zamerané na zlepšenie stavu populácie motýľov na pasienkoch, zásob organického uhlíka v minerálnych pôdach na ornej pôde a na zvýšenie podielu poľnohospodárskej pôdy s vysoko rozmanitými krajinnými prvkami. Dôležitým prvkom nového zákona je aj zvýšenie populácie lesných vtákov a zabezpečenie, aby nedochádzalo k čistým stratám na mestských zelených plochách do konca roka 2030.

Národné vlády musia prijať aj opatrenia zamerané na obnovu vysušených rašelinísk a do roku 2030 na úrovni EÚ pomôžu vysadiť najmenej tri miliardy ďalších stromov. V pláne je do roku 2030 zmena najmenej 25 000 kilometrov toku riek na voľne tečúce rieky – členské štáty prijmú opatrenia na odstránenie umelých prekážok prepojenia povrchových vôd.

Podľa nových pravidiel musia členské štáty predložiť Európskej komisii národné plány obnovy, ktoré ukážu, ako dosiahnu ciele v tejto oblasti. Musia tiež monitorovať dosiahnutý pokrok a podávať o ňom správy.

Presadili sme vlastné záujmy, hlási ministerstvo

Slovensku sa podarilo na európskej úrovni presadiť vlastné záujmy tak v oblasti ochrany medveďov, ako aj v otázke zákona o obnove prírody, uviedlo ministerstvo životného prostredia SR.

„Európska komisia uznala nový slovenský zákon o eliminácii medveďov za kompatibilný s európskou legislatívou, čo je obrovským posunom. Zároveň finálne znenie zákona o obnove prírody vytvára pre Slovensko priestor, že získame významné finančné zdroje na obnovu priemyselne zamorených lokalít napríklad na východe Slovenska v okolí Chemka Strážske. Nakoľko dnes Slovensko plní ciele obsiahnuté v zákone o ochrane prírody, nebude to mať na našu krajinu negatívny, ale len finančne pozitívny dopad," povedal Taraba.

O prijatí zákona rozhodlo Slovenskom svojím hlasom spoločne s Rakúskom. „Jasne som deklaroval, že Slovensko podporí len znenie zákona, ktorý bude garantovať významnú flexibilitu na lokálnej úrovni a nebude mať dopad na poľnohospodárstvo. Finálna dohoda je vyvážená a vzhľadom na to, že Slovensko už dnes plní požiadavky zákona o 20 % ochrane plochy územia, nevidím dôvod, aby sme sa odrezali od možných veľkých financií, ktoré vieme využiť napríklad v prospech dekontaminácie problémových častí Slovenska," zdôraznil Taraba.

Slovensko ocenilo veľmi vyváženú a korektnú komunikáciu s Európskou komisiou v oboch otázkach a v danej komunikácii plánuje pokračovať, dodalo ministerstvo.

Nariadenie nadobudne účinnosť po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ a stane sa priamo uplatniteľným vo všetkých členských štátoch.

Komisia do roku 2033 preskúma uplatňovanie nariadenia a jeho vplyv na sektory poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a lesného hospodárstva ako aj jeho širšie sociálno-ekonomické účinky.