Budú sa politici krajnej pravice vo Francúzsku tešiť z gólov svojich hráčov na šampionáte v Nemecku? Keď ich počuli, mohli stratiť chuť

Fanúšikovia im veria, že domov prinesú trofej majstra Európy, ale niektorí z nich možno nebudú svojmu tímu nadšene drukovať. Podaktoré hviezdy francúzskej futbalovej reprezentácie po príchode na šampionát do Nemecka dali najavo, koho si neželajú za víťaza predčasných parlamentných volieb.

Blížiace sa voľby (30. júna prvé kolo a 7. júla druhé kolo) sú vo francúzskych médiách téma číslo jeden. Dokonca zatienili informácie o európskom futbalovom šampionáte i o prípravách na letné olympijské hry v Paríži. Médiá sa zaujímajú, koho budú voliť známe osobnosti, nevynímajúc športovcov. Súvisí to s tým, že k moci by sa mohlo dostať krajne pravicové Národné združenie.

Kanonier Kylian Mbappé, ktorý bude na majstrovstvách Európy nosiť kapitánsku pásku, nepriamo označil terajšiu výraznú popularitu krajnej pravice za nevídanú skutočnosť. „Chcem prehovoriť k celému francúzskemu ľudu, aj k mládeži. Sme generácia, ktorá dokáže niečo zmeniť. Vidíme, že extrémy klopú na dvere moci a my máme príležitosť formovať budúcnosť našej krajiny," citovala agentúra AFP 25-ročného futbalového útočníka. „Nechcem reprezentovať krajinu, ktorá nezodpovedá našim hodnotám. Sú nimi rozmanitosť, tolerancia, úcta," dôrazne dodal Mbappé.

Väčšina predstaviteľov krajnej pravice sa tvári tak, že z výrokov hviezdneho futbalistu si netreba robiť ťažkú hlavu, respektíve tieto slová takpovediac zahrávajú do autu. V podstate im nič iné nezostáva, pretože keby sa pustili do kritiky, mohli by nahnevať nemalú časť svojich voličov žijúcich teraz v prvom rade vidinou úspechu národného tímu šampionátom v Nemecku. „Možno vás prekvapím, ale Mbappé má pravdu. Ani ja a ani moja strana sa necítime znepokojení slovom extrémny," reagoval hovorca Národného združenia Laurent Jacobelli pre server BFMTV (krajná pravica sa snaží presvedčiť Francúzov, že s extrémizmom nemá nič spoločné, naopak, hovorí o sebe ako o štandardnej politickej strane).

Podpredseda Národného združenia Sébastien Chenu však použil iné slová ako Jacobelli. „Treba mať trochu zdržanlivosti," reagoval na Mbappého. Naopak, premiér Gabriel Attal, ktorý patrí do centristického politického tábora prezidenta Emmanuela Macrona, ocenil občiansky postoj kapitána reprezentácie, keď poukázal na to, že je správne, keď mladí športovci prehovoria do duše mladým voličom.

Ousmane Dembélé, ďalší hráč na hrote reprezentačného mužstva, sa nepriamo zmienil nielen o hrozbe nástupu krajnej pravice k moci, a otvorene poukázal aj na tradične nízku volebnú účasť. „Nejde o to, že by som sa chcel vymedziť, ale myslím si, že vo Francúzsku zazneli poplašné zvony. Musíme sa zmobilizovať, aby sme hlasovali. Každý druhý Francúz nehlasuje, musíme sa zmobilizovať!" citoval server Ouest-France tohto 27-ročného útočníka.

Ferland Mendy, 29-ročný obranca, reagoval vyhýbavo na tlačovke. „Každý má svoj osobný názor, nepotrebujem rozchyrovať sa o čomkoľvek. Áno, o politike sa medzi sebou rozprávame. Každý urobí, čo má. Ľudia zo zväzu nám hovorili o splnomocnení, že nám to nejako zariadia," povedal podľa novín Libération. O aké splnomocnenie ide? Francúzska legislatíva obsahuje ustanovenie, ktoré umožňuje občanovi nachádzajúcemu sa v zahraničí, aby udelil plnú moc spoluobčanovi, ktorý bude vo Francúzsku hlasovať. Na základe splnomocnenia môže odovzdať aj hlas za neho (každý volič môže dostať plnú moc len od jednej osoby zo zahraničia).

Francúzsky futbalový zväz vydal komuniké, v ktorom poznamenal, že rešpektuje slobodu prejavu každého reprezentanta. Zároveň však upozornil médiá, aby nevťahovali politiku do národného tímu, pretože neutralita stojí na prvom mieste. Obsah tohto vyhlásenia zjavne súvisí s tým, že futbalisti nekomentovali blížiace sa voľby z vlastného popudu, ale všetci sa vyjadrili po otázkach novinárov, ktorí sa ich na ne pýtali.