Lídri sa zatiaľ nezhodli, kto bude viesť Európsku úniu

Po skončení viac ako štvorhodinového pondelkového rokovania to novinárom povedal český premiér Petr Fiala. Konečné dohody budú chcieť prezidenti a premiéri členských krajín docieliť na summite na budúci týždeň vo štvrtok a v piatok. Lídri krajín ÚNIE dávajú najavo, že zhoda nie je ďaleko.

„Cieľom dnešnej Európskej rady bolo vymeniť si názory, pohľady, priority, snaha nejako reflektovať výsledky volieb a pripraviť sa na riadne rokovanie nabudúce,“ uviedol po skončení summitu český premiér. Práve to, že sa unijní lídri teraz zišli a diskutovali o svojich prioritách či o tom, čo považujú za úlohy pre EÚ do budúcnosti, je podľa neho dôležité pre to, aby sa budúci týždeň na summite mohli dohodnúť na jednotlivých menách pre vrcholné funkcie v Európskej únii. „Ja sám by som preferoval a myslím si, že nie som sám, že je nás väčšina, aby sme sa dokázali dohodnúť už nabudúce. Myslím, že by to bolo dôležité aj vzhľadom na výzvy, ktorým Európa čelí. Ale nehovorím, že to za každú cenu tak musí dopadnúť,“ dodal Fiala.

V rozprave podľa premiéra Fialu najsilnejšie zaznievalo, že sa prezidenti a premiéri musia venovať kľúčovým témam, ktoré trápia európskych voličov. „K nim patrí bezpečnosť, čo je téma, ktorú dlhodobo zdôrazňuje aj Česká republika. Druhou témou je potom prosperita, konkurencieschop­nosť a podpora inovácií,“ povedal Fiala. Ďalším záverom pondelkovej rozpravy podľa neho je, že „je potrebné pri napĺňaní cieľov Green Dealu, teda klimatických cieľov, oveľa viac hľadieť na realitu, na to, aby smerovanie k týmto cieľom nepoškodzovalo životnú úroveň, kvalitu života a prosperitu občanov“. Aj táto téma Česko podľa Fialu dlhodobo presadzuje.

„Bola to dobrá diskusia. Išla dobrým smerom, myslím, ale v tejto fáze tu nie je dohoda, "uviedol končiaci šéf Európskej rady Charles Michel. Podľa neho je "kolektívnou zodpovednosťou“ lídrov dosiahnuť dohodu do konca júna. „Treba to nechať uležať, myslím, že nie sme ďaleko (od dohody),“ uviedol francúzsky prezident Emmanuel Macron. Podľa portugalského premiéra Luísa Montenegra nie sú rokovania zablokované.

Neformálna večera začala s meškaním, ešte pred ňou totiž obsadenie najvyšších postov v EÚ riešili jednotliví vyjednávači za Európsku ľudovú stranu (EPP), teda poľský premiér Donald Tusk a grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, a za frakciu socialistov a demokratov (S&D) Nemecký kancelár Olaf Scholz a španielsky premiér Pedro Sánchez.

Po rokovaní maďarský premiér Viktor Orbán kritizoval ochotu EPP nájsť dohodu na obsadení najvyššej únijnej funkcie so sociálnymi demokratmi a liberálnou frakciou Renew namiesto toho, aby sa ľudovci obrátili na pravicové strany. „Vôľa európskeho ľudu bola dnes v Bruseli opomenutá,“ uviedol Orbán s tým, že pravicové strany vo voľbách posilnili. Frakcie ľudovcov, sociálnych demokratov a liberálov však stále majú v Európskom parlamente väčšinu, čo neplatí pre teoretickú koalíciu ľudovcov a pravicových frakcií Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) a Identity a demokracie. Počty členov frakcií však nie sú definitívne a skoro 90 europoslancov figurujú ako nezaradení. Medzi nimi sú aj zástupcovia Orbánovej strany Fidesz.

Unijní prezidenti a premiéri debatovali o celkovo štyroch funkciách. O funkciu predsedníčky Európskej komisie sa opäť uchádza jej doterajšia šéfka von der Leyenová z EPP. Hlavným kandidátom socialistov do čela Európskej rady, teda únijných summitov, je bývalý portugalský premiér António Costa a novou šéfkou únijnej diplomacie by sa pravdepodobne mala stať estónska premiérka Kaja Kallasová. Predsedníčkou Európskeho parlamentu by chcela zostať Roberta Metsolaová z Malty.